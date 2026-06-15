ACB là ngân hàng đầu tiên tham gia PRO Việt Nam

ACB trở thành ngân hàng đầu tiên tham gia Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 7 của liên minh này, diễn ra tại TP.HCM.

Việc tham gia PRO Việt Nam cũng là bước tiếp nối và phát huy định hướng tạo giá trị chung (CSV) của ACB, khi kết nối năng lực tài chính, công nghệ, mạng lưới khách hàng của ngân hàng với các sáng kiến môi trường có khả năng tạo tác động dài hạn cho cộng đồng.

Mở rộng kết nối vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Được thành lập từ năm 2019, PRO Việt Nam là liên minh tự nguyện, tiên phong của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bao bì, bán lẻ, nhập khẩu, cùng hướng đến góp phần xây dựng Việt Nam xanh - sạch - đẹp, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua việc cải thiện hệ thống thu gom và tái chế bao bì bền vững.

Sau 7 năm hoạt động, liên minh đã mở rộng từ 9 thành viên sáng lập lên 34 thành viên, gồm nhiều doanh nghiệp dẫn đầu trong nước và quốc tế. Tính đến cuối tháng 5, liên minh đã thu gom và tái chế hơn 30.000 tấn bao bì trong tổng số 60.000 tấn theo kế hoạch năm.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy chia sẻ tại sự kiện.

Trong bối cảnh các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (Extended Producer Responsibility - EPR) ngày càng trở nên rõ nét, ACB đánh giá cao vai trò của PRO Việt Nam trong việc thúc đẩy các mô hình thu gom, tái chế bao bì có hệ thống. Việc ACB chủ động tham gia vào liên minh tái chế cho thấy chuyển đổi xanh không chỉ là câu chuyện của các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, tiêu dùng hay tái chế bao bì, mà còn cần sự đồng hành từ các định chế tài chính để góp phần kết nối hệ sinh thái, hỗ trợ các thực hành bền vững, tạo thêm giá trị dài hạn cho cộng đồng.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch ACB, cho biết: “Bảo vệ môi trường và phát triển tài chính xanh không phải câu chuyện mới đối với ACB, mà là định hướng ngân hàng đã theo đuổi trong nhiều năm. Từ những thay đổi nhỏ như chuyển từ túi nhựa sang túi vải trong giao dịch, chúng tôi nhận thấy mỗi quyết định vận hành đều có thể tạo ra tác động đến môi trường. Điều đó thôi thúc ACB nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm của mình và góp phần thúc đẩy các thực hành bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp”.

Cộng hưởng nguồn lực thúc đẩy phát triển bền vững

Với hơn 200.000 khách hàng doanh nghiệp và hơn 8 triệu khách hàng tiêu dùng, ACB mong muốn đóng góp vào hệ sinh thái PRO Việt Nam bằng vai trò của một định chế tài chính có khả năng kết nối, hỗ trợ, lan tỏa các thực hành phát triển bền vững. Đây cũng là cách ACB tiếp nối định hướng tạo giá trị chung (CSV), khi hoạt động ngân hàng được gắn kết chặt chẽ hơn với các nỗ lực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

ACB là ngân hàng đầu tiên tham gia Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam.

Thông qua việc đồng hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng, tái chế, ACB có thêm góc nhìn thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện chuỗi vận hành của mình theo hướng xanh, hiệu quả và có trách nhiệm hơn. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cũng có thể tiếp cận thêm những kinh nghiệm, công nghệ và giải pháp được chia sẻ trong khuôn khổ liên minh, từ đó từng bước áp dụng vào hoạt động thực tế. Quá trình này không chỉ góp phần giảm tác động đến môi trường và tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các tiêu chí hoặc chứng chỉ xanh.

“Với vai trò một ngân hàng có nền tảng khách hàng rộng lớn cùng năng lực tài chính, công nghệ và mạng lưới hoạt động trên toàn quốc, ACB tin có thể đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy phát triển bền vững. Chúng tôi kỳ vọng cùng các doanh nghiệp, tổ chức, đối tác chung tay đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trên hành trình thực hiện những cam kết về môi trường, hướng tới một giai đoạn phát triển mới xanh, bền vững và thịnh vượng hơn”, ông Trần Hùng Huy khẳng định.

Dấu mốc này cũng nối dài chuỗi sáng kiến được ACB triển khai nhân dịp sinh nhật lần thứ 33, hướng đến sức khỏe, giáo dục và môi trường. Từ chương trình “Hành trình hy vọng” hỗ trợ 1 tỷ đồng cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các chương trình học bổng tiếp sức sinh viên vượt khó đến nền tảng “Đóng góp xanh” trên ACB One kết nối cộng đồng với các dự án bảo tồn thiết thực, ACB tiếp tục cụ thể hóa định hướng phát triển bền vững bằng những hành động có tác động dài hạn, gắn kết tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng và môi trường.

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