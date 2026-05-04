Chủ nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam lãi ngang ngửa một ngân hàng

Lọc hóa dầu Bình Sơn báo lãi sau thuế 8.265 tỷ đồng, gấp gần 21 lần cùng kỳ và ngang ngửa mức lợi nhuận của nhiều ngân hàng lớn như BIDV hay Techcombank.

Lọc hóa dầu Bình Sơn lãi gấp 21 lần cùng kỳ. Ảnh: BSR.

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSW: BSR) ghi nhận doanh thu thuần hơn 45.900 tỷ đồng , tăng 44% so với cùng kỳ năm 2025. Nhờ sự cải thiện đột biến về giá vốn, biên lợi nhuận gộp của BSR mở rộng đáng kể từ 1,1% lên 20,7%.

Dù các loại chi phí đều tăng mạnh so với cùng kỳ, BSR vẫn báo lãi sau thuế 8.265 tỷ đồng , tức gần gấp 21 lần. Mức lợi nhuận này tương đương với nhóm các ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam như BIDV hay Techcombank, vốn ghi nhận lợi nhuận dao động trong khoảng 8.200- 8.800 tỷ đồng trong cùng giai đoạn.

Lý giải con số này, chủ sở hữu vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất trị giá 3 tỷ USD cho biết kết quả quý I phản ánh rõ nét tác động của diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu khi giá dầu thô và giá các sản phẩm lọc hóa dầu duy trì ở mặt bằng cao.

Trong quý I, giá dầu thô (giá Dated Brent) tăng mạnh từ 66,8 USD /thùng hồi tháng 1 lên 103,89 USD /thùng vào tháng 3. Trong khi quý I/2025, giá dầu thô đi theo chiều ngược lại, giảm từ 79,23 USD /thùng xuống 72,6 USD /thùng. Ngoài ra, khoảng cách giữa giá sản phẩm và giá dầu thô trong quý I năm nay tăng nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh, BSR đã chủ động xây dựng các kịch bản vận hành phù hợp, tối ưu công suất, tận dụng chênh lệch giá giữa dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra để cải thiện biên lợi nhuận. Đồng thời, doanh nghiệp cũng linh hoạt trong chiến lược mua nguyên liệu, dự trữ tồn kho và điều tiết bán hàng theo diễn biến thị trường, qua đó gia tăng hiệu quả kinh doanh.

BSR cho rằng việc kết hợp giữa nỗ lực nội tại và khả năng nắm bắt cơ hội thị trường đã giúp doanh nghiệp tạo ra bước nhảy vọt về lợi nhuận trong quý đầu năm 2026.

Tính chung 3 tháng đầu năm, tổng sản lượng sản xuất đạt hơn 1,99 triệu tấn sản phẩm các loại, góp phần đảm bảo nguồn cung cho thị trường xăng dầu trong nước và đóng góp hơn 3.953 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

BSR LÃI CAO NHẤT 4 NĂM QUA KQKD hàng quý của BSR: Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 31895 36772 35290 37621 45920 Lợi nhuận sau thuế

399 847 909 3035 8266

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của BSR đạt 106.786 tỷ đồng , tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho tăng lên mức 21.573 tỷ đồng , gần gấp đôi so với đầu kỳ.

BSR cho biết việc duy trì tồn kho ở mức cao, bao gồm cả dầu thô và sản phẩm, giúp chủ động nguồn cung nguyên liệu trong bối cảnh địa chính trị thế giới còn nhiều biến động, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng dầu thô. Đồng thời, lượng tồn kho sản phẩm lớn cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp sẵn sàng điều tiết thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu xăng dầu trong nước khi tăng đột biến hoặc khi nguồn nhập khẩu gặp gián đoạn.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả cũng tăng 54% lên hơn 38.000 tỷ đồng . Trong đó, nợ vay tài chính tăng gần 28% lên gần 13.400 tỷ đồng .