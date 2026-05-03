5 doanh nghiệp lãi 10.000 tỷ quý I: Vinhomes, Vietcombank khác biệt

Top 5 doanh nghiệp lãi cao nhất quý I trải đều ở bất động sản, ngân hàng và công nghiệp, với tổng lợi nhuận gần 76.000 tỷ đồng.

2/5 doanh nghiệp lãi lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam quý I/2026 thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Quý I/2026 khép lại với kết quả kinh doanh phân hóa mạnh của nhiều doanh nghiệp, nhóm ngành. Đáng chú ý, nếu trong quý I năm ngoái chỉ có 2 doanh nghiệp lãi trên 10.000 tỷ là CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) và Vietcombank, thì sang quý đầu năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận 5 "ông lớn" lãi trên 10.000 tỷ đồng .

Vinhomes dẫn đầu

Trong quý I/2026, Vinhomes - nhà phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Vingroup - ghi nhận lợi nhuận trước thuế lên tới 30.727 tỷ đồng , bỏ xa các doanh nghiệp còn lại. Xét riêng trong top 5 doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất thị trường chứng khoán, khoản lãi trước thuế của Vinhomes tương đương khoảng 41%.

Còn so với mức lãi 3.839 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, lợi nhuận của "đại gia" ngành bất động sản này đã tăng gấp 8 lần. Kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại các đại dự án, đặc biệt là Vinhomes Ocean City và Vinhomes Royal Island.

Phía doanh nghiệp cũng cho biết doanh số bán hàng quý I và doanh số chưa bàn giao tại thời điểm cuối quý lần lượt đạt 81.700 tỷ và 201.600 tỷ đồng , tăng 133% và 68% so với cùng kỳ năm 2025, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ các dự án đại đô thị, đặc biệt là dự án Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Ocean City và Vinhomes Hải Vân Bay. Đây được xem là nền tảng để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận các quý tiếp theo của công ty.

Vietcombank giữ chắc top 1 ngành ngân hàng

Vietcombank tiếp tục dẫn đầu khối ngân hàng với lợi nhuận trước thuế 11.803 tỷ đồng quý I, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp gần 98%, tương đương 11.520 tỷ đồng .

Động lực tăng trưởng đến từ nhiều mảng hoạt động khi thu nhập lãi thuần, dịch vụ, hoạt động khác và góp vốn mua cổ phần đều ghi nhận mức tăng hai chữ số. Ở chiều ngược lại, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 18%, trong khi hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh chuyển từ lãi sang lỗ nhẹ.

Chi phí hoạt động tăng 24%, lên 6.884 tỷ đồng . Đáng chú ý, ngân hàng đã tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 2.493 tỷ đồng , cao hơn 232% so với cùng kỳ. Sau khi trừ thuế, lợi nhuận ròng đạt khoảng 9.462 tỷ đồng , tăng 9%.

Vingroup lần đầu lãi trên 10.000 tỷ/quý

Một doanh nghiệp khác liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng có mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng quý I là Tập đoàn Vingroup. Trong quý đầu năm nay, doanh nghiệp trung tâm của hệ sinh thái vingroup thu về 11.537 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 56% so với cùng kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên Vingroup đạt mức lợi nhuận chục nghìn tỷ trong một quý kinh doanh.

Doanh thu quý I của tập đoàn này cũng đạt hơn 104.000 tỷ đồng , hoàn thành khoảng 22% kế hoạch năm.

Đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Vingroup đến chủ yếu từ 2 trụ cột chính là Công nghiệp - công nghệ và Bất động sản. Ở mảng công nghiệp, VinFast tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần ôtô điện trong nước với hơn 53.600 xe bàn giao. Nhiều mẫu xe của hãng nằm trong nhóm bán chạy nhất thị trường. Mảng xe máy điện cũng tăng mạnh với gần 143.000 xe bàn giao, gấp 3,9 lần cùng kỳ. Tổng doanh số toàn cầu đạt gần 58.600 xe, tăng 61%, với 448 showroom, chủ yếu tại châu Á.

Ở mảng bất động sản, Vinhomes ghi nhận doanh thu quy đổi khoảng 71.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30.727 tỷ đồng , tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ bàn giao và bán buôn tại các đại đô thị.

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận tăng trưởng tích cực trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,8 triệu lượt trong quý I, tăng 12%.

Ở các mảng kinh doanh mới, VinSpeed đã khởi công tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh, trong khi VinEnergo công bố kế hoạch phát triển danh mục năng lượng tái tạo quy mô 10 GW và đã nhận giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án trong nước.

VietinBank áp sát Vietcombank

Bất ngờ lớn nhất trong quý I năm nay đến từ VietinBank khi nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 11.100 tỷ đồng , tăng hơn 60% so với cùng kỳ, cũng là mức tăng cao nhất trong nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước.

Kết quả này đến từ tăng trưởng tín dụng khoảng 14% so với cùng kỳ và chiến lược đẩy mạnh mảng bán lẻ, hiện chiếm 60% dư nợ. Ngân hàng cũng cho biết đã tái cơ cấu danh mục cho vay theo hướng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, giảm phụ thuộc vào các lĩnh vực rủi ro.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đã được kiểm soát về mức 1%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt khoảng 167%.

"Vua thép" Hòa Phát lãi đậm nhờ khoản thu đột biến

Trong quý I, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.762 tỷ đồng , tăng 180% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn kết quả đạt được đến từ mảng kinh doanh cốt lõi là thép. Theo Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long, mảng kinh doanh thép trong năm nay sẽ rất khả quan nhờ xu hướng chung của thế giới cũng như việc bắt đầu "hái quả ngọt" từ các dự án đầu tư lớn như Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 2.

Riêng trong 3 tháng đầu năm, sản lượng thép thô đạt 3,3 triệu tấn, tăng 25%. Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm thép đạt khoảng 3 triệu tấn, tăng 26%. Trong đó, thép xây dựng và thép chất lượng cao đạt 1,4 triệu tấn, còn thép cuộn cán nóng (HRC) đạt hơn 1,4 triệu tấn, tăng mạnh 48%.

Doanh nghiệp tiếp tục duy trì thị phần thép xây dựng khoảng 36% và mở rộng xuất khẩu tới hơn 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các sản phẩm sau thép như ống thép, tôn mạ cũng ghi nhận tăng trưởng, với sản lượng lần lượt đạt 241.000 tấn và 106.000 tấn.

Bên cạnh đó, quý I vừa qua, Hòa Phát còn ghi nhận 3.800 tỷ đồng lợi nhuận đột biến đến từ chuyển nhượng dự án bất động sản, trong đó có dự án tại Phố Nối (Hưng Yên).