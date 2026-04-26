Coteccons báo lãi tăng, nợ vay hơn gấp đôi sau 9 tháng

  • Chủ nhật, 26/4/2026 19:15 (GMT+7)
Doanh thu và lợi nhuận của Coteccons tiếp tục cải thiện trong quý III niên độ 2025-2026, song dư nợ vay tăng mạnh, kéo chi phí tài chính đi lên.

Coteccons lãi sau thuế 119 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với quý III niên độ trước. Ảnh: CTD.

CTCT Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố BCTC quý III niên độ tài chính 2025-2026 (từ 1/7/2025 đến 30/6/2026).

Trong kỳ, doanh thu công ty đạt 6.409 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chủ yếu vẫn đến từ hoạt động xây dựng, đóng góp 6.387 tỷ đồng, tương đương 99,7% tổng doanh thu. Đà tăng doanh thu kéo theo biên lợi nhuận cải thiện, từ 3,12% lên 4,48%.

Bên cạnh hoạt động cốt lõi, doanh nghiệp ghi nhận 103 tỷ đồng doanh thu tài chính, phần lớn đến từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng mạnh. Trong quý, Coteccons chi 110 tỷ đồng trả lãi vay, cao hơn đáng kể so với mức 33 tỷ đồng của cùng kỳ. Tính đến ngày 31/3, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp ở mức 7.035 tỷ đồng, trong đó gần 5.500 tỷ đồng là vay ngắn hạn. So với đầu niên độ, quy mô vay nợ đã tăng thêm khoảng 2,36 lần.

Ngoài ra, các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng đồng loạt gia tăng so với cùng kỳ, tạo áp lực lên lợi nhuận.

Dù vậy, nhờ doanh thu tăng mạnh, Coteccons vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 119 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với quý III niên độ trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 23.868 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 642 tỷ đồng, tăng 75%.

Trong niên độ 2026, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 30.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Với kết quả hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 80% kế hoạch doanh thu và gần 92% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Doanh nghiệp cho biết tổng giá trị trúng thầu trong 9 tháng đầu niên độ đạt gần 48.000 tỷ đồng. Nhờ đó, giá trị backlog (hợp đồng còn lại chưa thực hiện) tại thời điểm cuối quý III đạt gần 65.500 tỷ đồng, tiếp tục lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, tỷ trọng các dự án “repeat sales” duy trì trên 75%. Coteccons cho biết thời gian qua tiếp tục nhận được nhiều gói thầu lớn từ các chủ đầu tư như Sun Group, BWID, Viettel...

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 34.689 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu niên độ. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 13.534 tỷ đồng, tương đương 39%.

Hàng tồn kho, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, cũng chiếm tỷ trọng đáng kể và tăng mạnh từ 6.059 tỷ đồng lên 9.148 tỷ đồng tại thời điểm cuối kỳ.

Coteccons huy động 1.400 tỷ đồng từ trái phiếu

Coteccons vừa hoàn tất chào bán 14 triệu trái phiếu ra công chúng, thu về 1.400 tỷ đồng với lãi suất 9%/năm. Thương vụ này do SSI tham gia với vai trò tư vấn và phân phối.

20:22 9/2/2026

Coteccons có hơn 62.000 tỷ 'của để dành'

Sau khi ghi nhận giá trị trúng thầu khoảng 18.000 tỷ đồng trong quý cuối năm 2025, backlog của Coteccons tăng lên 62.500 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm,cao nhất từ trước đến nay.

14:03 2/2/2026

Coteccons sắp thâu tóm một doanh nghiệp thi công nền móng

Coteccons muốn mua GEO Foundations Việt Nam - doanh nghiệp thi công nền móng từng tham gia nhiều dự án hạ tầng lớn - nhằm chuẩn bị năng lực cho giai đoạn cao điểm đầu tư hạ tầng.

06:00 2/1/2026

Thủy Tiên

    Giá vé máy bay nội địa đã tăng 15-20%

    Báo cáo thường niên 2025 của ACV cho thấy ngành hàng không bước vào năm 2026 với áp lực lớn từ giá nhiên liệu, địa chính trị và chi phí vận hành, đẩy giá vé nội địa tăng 15-20%.

    Áp lực với giá vàng tuần tới

    Giá vàng vừa khép lại tuần giảm mạnh nhất hơn một tháng qua, chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần trước đó. Giới chuyên gia đang phân hóa rõ rệt, với nhiều cảnh báo áp lực giảm chiếm ưu thế.

