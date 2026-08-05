Ngân hàng giảm mạnh nhân sự, có nơi cắt gần 3.800 người sau 6 tháng

Hàng loạt nhà băng mạnh tay cắt giảm lao động trong nửa đầu năm nay, với mức giảm mạnh nhất có nơi lên tới gần 3.800 người.

Nhiều nhà băng tiếp tục cắt giảm nhân sự trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: Nam Khánh.

Bức tranh nhân sự ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa quy mô và chiến lược phát triển. Trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục sở hữu lực lượng lao động lớn nhất hệ thống, nhiều ngân hàng tư nhân lại điều chỉnh quy mô nhân sự theo hướng tinh gọn.

Đáng chú ý, chỉ có 6/17 ngân hàng lớn được khảo sát tăng số lượng nhân viên, trong khi 11 ngân hàng còn lại đều cắt giảm lao động.

Nhóm quốc doanh nắm lợi thế về quy mô nhân sự

Số liệu từ báo cáo tài chính riêng lẻ của các ngân hàng mẹ trong quý II/2026 cho thấy bức tranh nhân sự toàn ngành vẫn chưa có nhiều thay đổi về thứ hạng. Nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục áp đảo về quy mô lao động, trong khi khối tư nhân dù tăng trưởng mạnh trong nhiều năm qua vẫn còn khoảng cách khá xa.

Đứng đầu hệ thống là BIDV với 25.811 nhân viên tính đến cuối tháng 6. Xếp ngay sau là Vietcombank với 22.522 người và VietinBank với 22.072 người. Đây cũng là 3 ngân hàng duy nhất đang duy trì lực lượng lao động trên 22.000 người, phản ánh quy mô hoạt động lớn cùng mạng lưới chi nhánh phủ rộng trên cả nước.

Trong khi đó, ngân hàng tư nhân có lực lượng nhân sự lớn nhất là VPBank với 18.451 nhân viên, thấp hơn 7.300 người so với BIDV.

Nhóm ngân hàng tư nhân còn lại chủ yếu dao động trong khoảng 5.000-13.000 lao động. MB hiện có 13.344 nhân viên, ACB có 12.379 người, Sacombank còn 12.112 người, Techcombank sở hữu 11.948 nhân viên, trong khi HDBank duy trì hơn 10.400 lao động.

Ở nhóm ngân hàng vừa và nhỏ, ABBank chỉ sử dụng 3.538 lao động. Con số này tương đương khoảng 14% quy mô nhân sự của BIDV và chưa bằng 1/6 so với Vietcombank hay VietinBank.

Nếu cộng gộp 3 ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, Vietcombank và VietinBank, tổng số lao động đạt hơn 70.400 người, chiếm gần 30% tổng nhân sự của 17 ngân hàng trong thống kê.

Bình quân mỗi ngân hàng quốc doanh có hơn 23.000 nhân viên, gần gấp đôi mức bình quân khoảng 12.000 người của nhóm ngân hàng tư nhân. Khoảng cách này cho thấy lợi thế của các "ông lớn" quốc doanh về quy mô hoạt động, mạng lưới kinh doanh cũng như năng lực phục vụ khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

NGÂN HÀNG QUỐC DOANH NẮM LỢI THẾ TUYỆT ĐỐI VỀ QUY MÔ NHÂN SỰ Nguồn: BCTC NH. Nhãn BIDV Vietcombank VietinBank VPBank MB ACB ACB Sacombank Techcombank HDBank LPBank VIB TPBank OCB MSB Eximbank ABBank Số lượng nhân viên tại ngày 30/6/2026 người 25811 22522 22072 18451 13344 12379 12379 12112 11948 10496 9548 9250 7523 7049 6223 5570 3538

Sacombank mạnh tay cắt giảm nhân sự

Không chỉ khác biệt về quy mô, chiến lược nhân sự của các ngân hàng trong nửa đầu năm 2026 cũng có sự phân hóa rõ rệt.

So với thời điểm cuối năm 2025, có tới 11 trong tổng số 17 ngân hàng được khảo sát ghi nhận số lượng nhân viên giảm, trong khi chỉ 6 nhà băng mở rộng tuyển dụng. Điều này cho thấy xu hướng tối ưu hóa bộ máy vẫn đang diễn ra tại phần lớn tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý nhất là Sacombank khi quy mô nhân sự giảm từ 15.851 xuống còn 12.112 người, tương đương giảm tới 3.739 lao động chỉ sau 6 tháng. Đây là mức biến động lớn nhất trong nhóm ngân hàng khảo sát.

Việc cắt giảm mạnh nhân sự diễn ra trong bối cảnh nhà băng này đang tái cấu trúc toàn diện từ cuối năm 2025, sau khi có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy. Đến nay, Sacombank liên tiếp có những thay đổi về nhận diện thương hiệu, trụ sở chính và thay đổi thành viên ban điều hành.

Ngoài Sacombank, nhiều ngân hàng cũng ghi nhận xu hướng tinh gọn nhân sự như VIB giảm 677 người, Eximbank giảm 516 người, BIDV giảm 469 người, MSB giảm 341 người, TPBank giảm 260 người và VietinBank giảm 216 người. Vietcombank, ACB, LPBank và SHB cũng giảm nhẹ số lượng lao động so với cuối năm trước.

SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ BIẾN ĐỘNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM TẠI CÁC NGÂN HÀNG Nguồn: BCTC riêng lẻ các ngân hàng trong quý II/2026. Nhãn Sacombank VIB Eximbank BIDV MSB TPBank VietinBank Vietcombank ACB LPBank SHB HDBank OCB ABBank MB Techcombank VPBank Số lượng nhân viên biến động người -3739 -677 -516 -469 -341 -260 -216 -132 -76 -49 -31 70 148 155 297 486 897

Ở chiều ngược lại, VPBank là ngân hàng tuyển dụng mạnh nhất trong 6 tháng đầu năm khi bổ sung 897 nhân sự. Techcombank đứng thứ hai với mức tăng 486 người, tiếp theo là MB tăng 297 người. OCB, ABBank và HDBank cũng ghi nhận quy mô nhân sự nhích lên nhưng mức tăng không lớn.

Việc VPBank tiếp tục mở rộng lực lượng lao động phù hợp với định hướng phát triển đã được ban lãnh đạo ngân hàng chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, ngân hàng tiếp tục đầu tư cho các mảng kinh doanh chiến lược như ngân hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, quản trị rủi ro và chuyển đổi số, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao.

Tương tự, lãnh đạo Techcombank cũng cho biết ngân hàng tiếp tục đầu tư mạnh vào nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số. Đây được xem là một trong những lý do khiến quy mô nhân sự của ngân hàng nhích tăng trong nửa đầu năm.

Đối với MB, Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái từng nhấn mạnh tại Đại hội đồng cổ đông 2026 rằng ngân hàng tiếp tục ưu tiên phát triển đội ngũ nhân sự cho các mảng công nghệ, ngân hàng số và hệ sinh thái tài chính nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.