MB, VPBank, Techcombank lãi vượt xa các nhà băng tư nhân khác

Bức tranh lợi nhuận ngân hàng tư nhân nửa đầu năm 2026 tiếp tục phân hóa mạnh khi MB, VPBank và Techcombank nới rộng khoảng cách với phần còn lại.

MB tiếp tục dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân có lợi nhuận trước thuế cao nhất nửa đầu năm 2026. Ảnh: MB.

Mùa báo cáo tài chính quý II/2026 cho thấy bức tranh kinh doanh của khối ngân hàng tư nhân tiếp tục phân hóa rõ nét. Trong đó, những nhà băng quy mô lớn như VPBank, MB và Techcombank tiếp tục tạo khoảng cách rất xa về lợi nhuận và quy mô tài sản.

Đáng chú ý, lợi nhuận của các ngân hàng này hiện không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tăng trưởng tín dụng. Thay vào đó, năng lực đa dạng hóa nguồn thu, khả năng kiểm soát chi phí và chất lượng tài sản đang tạo nên những động lực tăng trưởng quan trọng.

Lợi nhuận nhóm tư nhân lớn tiếp tục bỏ xa phần còn lại

Nếu xét về lợi nhuận tuyệt đối, 3 cái tên dẫn đầu trong nhóm ngân hàng tư nhân vẫn là MB, VPBank và Techcombank.

Sau nửa đầu năm, MB đạt 20.188 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý II, ngân hàng lãi 10.560 tỷ đồng , tăng hơn 40% so với quý II/2025.

Đứng ngay sau là VPBank. Đặc biệt, nhà băng này ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế hợp nhất ấn tượng đến 68%, lên mức gần 18.900 tỷ đồng . Riêng quý II, ngân hàng thu về gần 11.000 tỷ đồng lãi trước thuế, cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Techcombank cũng tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu với lợi nhuận trước thuế đạt 18.500 tỷ đồng sau 6 tháng (+23%); riêng quý II đạt 9.670 tỷ đồng (+22%).

Khoảng cách giữa nhóm này với phần còn lại khá lớn. SHB là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất trong nhóm tiếp theo với hơn 9.000 tỷ đồng sau nửa đầu năm, chưa bằng một nửa MB hay Techcombank. Trong khi đó, Sacombank đạt 4.136 tỷ đồng , MSB đạt 3.423 tỷ đồng và OCB đạt 2.470 tỷ đồng .

Không chỉ chênh lệch về quy mô lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng cũng phản ánh sự khác biệt. VPBank tăng tới 68%, OCB tăng 31%, MB tăng 27% và Techcombank tăng 23%. Trái lại, SHB chỉ tăng nhẹ 2%, MSB tăng 8%, còn Sacombank là trường hợp duy nhất ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh tới 44%.

BẢNG XẾP HẠNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÁC NGÂN HÀNG TƯ NHÂN NỬA ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: BCTC NH. Nhãn MB VPBank Techcombank SHB Sacombank MSB OCB Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 20188 18900 18500 9092 4136 3423 2470

Nơi đa dạng hóa nguồn thu, nơi chật vật vì dự phòng

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính của nhóm ngân hàng tư nhân nửa đầu năm nay là hầu hết đều giảm phụ thuộc vào nguồn lợi nhuận truyền thống, trong bối cảnh biên lãi thuần chịu nhiều sức ép.

Techcombank là ví dụ rõ nét nhất về chiến lược đa dạng hóa nguồn thu. Bên cạnh mức tăng trưởng tín dụng hai chữ số, thu nhập lãi thuần của ngân hàng vẫn tăng 16%. Tuy nhiên, động lực nổi bật hơn đến từ hoạt động dịch vụ khi lãi thuần tăng hơn 73%.

Đáng nói, nhiều mảng dịch vụ đều tăng trưởng mạnh như thanh toán và tiền mặt tăng gần 30%, thu từ bảo hiểm gấp gần 3 lần cùng kỳ, còn dịch vụ thư tín dụng tăng gần 5 lần. Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 17%, trong khi chi phí dự phòng rủi ro giảm hơn 500 tỷ đồng đã góp phần kéo lợi nhuận trước thuế tăng hơn 22%.

MB cũng ghi nhận bức tranh tương tự khi ngoài thu nhập lãi, mảng dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng. Thu nhập từ thanh toán và ngân quỹ tăng gần gấp đôi, còn doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm tăng từ 4.578 tỷ lên 5.051 tỷ đồng .

Đối với SHB, trong bối cảnh thu nhập lãi thuần giảm 17%, hoạt động dịch vụ trở thành "đầu kéo" của lợi nhuận khi lãi thuần đạt 3.825 tỷ đồng , gấp gần 4 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ dịch vụ thanh toán. Đồng thời, kinh doanh ngoại hối và các hoạt động khác cũng tăng trưởng lần lượt 54% và 85%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 5%.

MSB lại tăng trưởng chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng 22%, trong khi nhiều mảng ngoài lãi như dịch vụ, ngoại hối hay chứng khoán đều suy giảm. Dù vậy, nhờ chi phí hoạt động chỉ tăng nhẹ và chi phí dự phòng giảm 4%, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 8%.

OCB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động tăng 21% trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 3%, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng tới 33%. Mặc dù ngân hàng phải tăng mạnh trích lập dự phòng, lợi nhuận vẫn tăng hơn 30%.

Trong khi đó, Sacombank lại phản ánh câu chuyện hoàn toàn khác. Mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 33%, nhờ nguồn thu ngoài lãi tăng gần 2,5 lần, ngân hàng phải tăng mạnh chi phí dự phòng tới 543% lên 7.119 tỷ đồng . Chính khoản trích lập này khiến lợi nhuận trước thuế giảm tới 44% trong nửa đầu năm.

Cuộc đua quy mô tài sản tiếp tục nghiêng về các "ông lớn"

Khoảng cách giữa nhóm ngân hàng lớn và nhóm trung bình còn thể hiện rất rõ ở quy mô tài sản. MB tiếp tục dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân với tổng tài sản vượt 1,73 triệu tỷ đồng , đồng thời giữ vị trí trong nhóm Big 5 toàn hệ thống ngân hàng, tức xếp ngay sau 4 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank).

VPBank theo sát với tổng tài sản vượt 1,5 triệu tỷ đồng , tăng tới 19% chỉ sau 6 tháng, cũng là mức tăng mạnh nhất trong nhóm. Techcombank đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng .

Ở nhóm còn lại, SHB tiến sát mốc một triệu tỷ đồng với hơn 962.600 tỷ đồng tài sản. Sacombank đạt 892.049 tỷ đồng , trong khi MSB và OCB lần lượt đạt gần 441.000 tỷ đồng và 351.741 tỷ đồng .

Xu hướng tăng trưởng tín dụng cũng cho thấy sự khác biệt. MB tăng trưởng cho vay khách hàng 13%, đạt hơn 1,22 triệu tỷ đồng - thuộc nhóm tăng cao của toàn ngành. MSB và OCB cũng duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng hai chữ số với mức tăng lần lượt 12% và 11%. Techcombank và VPBank cùng ghi nhận mức tăng khoảng 10%, trong khi SHB tăng 7% và Sacombank chỉ tăng 2%.

Về huy động vốn, VPBank nổi bật với mức tăng 23% ở tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất. MB tăng 8% tổng huy động, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 5%. Techcombank tăng 7%, SHB tăng 9%, OCB tăng hơn 6%, MSB tăng 4% và Sacombank tăng 5%.

MB CÓ TỔNG TÀI SẢN LỚN NHẤT NHÓM NGÂN HÀNG TƯ NHÂN Nguồn: BCTC NH. Nhãn MB VPBank Techcombank SHB Sacombank MSB OCB Tổng tài sản triệu tỷ đồng 1.73 1.5 1.27 0.962 0.892 0.441 0.352

Nợ xấu phân hóa rõ

Một trong những điểm khác biệt rõ nhất giữa các ngân hàng nằm ở khả năng kiểm soát nợ xấu. SHB là điểm sáng hiếm hoi khi số dư nợ xấu giảm 6%, từ 14.577 tỷ đồng xuống còn 13.672 tỷ đồng . Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,37% xuống còn 2,07%. Đồng thời, việc tăng trích lập dự phòng giúp tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện từ 72% lên 83%.

MSB cũng kiểm soát tương đối tốt chất lượng tín dụng. Dù nợ xấu tăng 6%, tốc độ tăng tín dụng nhanh hơn đã giúp tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,69% xuống 2,53%.

Techcombank tiếp tục thuộc nhóm ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất với tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,08% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 126%, cao nhất trong nhóm được khảo sát.

MB cũng giữ chất lượng tín dụng ở mức tốt khi tỷ lệ nợ xấu chỉ khoảng 1,45%, dù giá trị tuyệt đối của nợ xấu tăng 27%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu được duy trì ở mức 94%.

Ở chiều ngược lại, OCB ghi nhận nợ xấu tăng 21%, kéo tỷ lệ nợ xấu từ 3,19% lên 3,49%. Ngân hàng đồng thời tăng dự phòng lên 4.562 tỷ đồng , giúp tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện lên 59,4%.

Sacombank là trường hợp chịu áp lực lớn nhất. Tổng nợ xấu tăng 20%, lên gần 48.000 tỷ đồng , khiến tỷ lệ nợ xấu tăng từ 6,4% lên 7,5% - cao nhất trong nhóm ngân hàng được khảo sát. Đây cũng là nguyên nhân buộc ngân hàng phải đẩy mạnh trích lập dự phòng, làm lợi nhuận sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm.