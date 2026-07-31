Thaco lãi đậm gần 5.500 tỷ đồng năm qua, vay ngân hàng hơn 100.000 tỷ

Tập đoàn của ông Trần Bá Dương báo lãi ròng gần 5.500 tỷ đồng, tăng hơn 81% so với năm 2024. Tổng nợ phải trả tăng lên 164.814 tỷ, riêng dư nợ vay ngân hàng đạt 107.636 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của ông Trần Bá Dương lãi gần 5.500 tỷ đồng trong năm 2025. Ảnh: Thaco.

CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) vừa công bố báo cáo định kỳ về tình hình tài chính năm 2025 dành cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Theo báo cáo, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Thaco đạt 69.923 tỷ đồng , tăng khoảng 14.095 tỷ đồng , tương đương hơn 25% so với cuối năm 2024. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 30.510 tỷ đồng lên 40.519 tỷ đồng .

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng từ 139.754 tỷ đồng lên 164.814 tỷ đồng . Riêng dư nợ vay ngân hàng đạt 107.636 tỷ đồng , trong khi dư nợ trái phiếu ở mức 16.703 tỷ đồng .

Đáng chú ý, năm 2025, Thaco ghi nhận lợi nhuận trước thuế 7.021 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 5.487 tỷ đồng , tăng khoảng 81% so với năm trước đó.

Các chỉ số sinh lời cũng được cải thiện khi ROA (lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản) tăng từ 1,55% lên 2,43%, còn ROE (lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu) tăng từ 5,42% lên 7,85%.

Về cơ cấu tài chính, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,5 xuống còn 2,36 lần, trong khi hệ số thanh toán ngắn hạn cải thiện từ 0,87 lên 1,03 lần. Hệ số thanh toán lãi vay cũng tăng từ 1,93 lên 2,48 lần, cho thấy khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp được cải thiện.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Thaco, cho rằng báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của tập đoàn.

Thaco hiện là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động theo mô hình đa ngành với 6 tập đoàn thành viên gồm Thaco Auto, Thaco Agri, Thaco Industry, Thadico, Thiso và Thilogi. Ngoài lĩnh vực cốt lõi là ôtô, doanh nghiệp đã mở rộng sang nông nghiệp, hạ tầng, bán lẻ và logistics, với hệ sinh thái trải dài trên nhiều tỉnh, thành.

Trong thông điệp gửi cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Trường Hải (Thaco) về định hướng và mục tiêu kinh doanh giai đoạn 2026-2027, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco cho biết 2026 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch 5 năm (2023-2027) theo chiến lược đa ngành, hướng đến mô hình tập đoàn công nghiệp thế hệ mới, tích hợp cao trên nền tảng công nghiệp và số hóa.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất xấp xỉ 180.000 tỷ đồng vào năm 2027 và tổng số cán bộ nhân viên hơn 100.000 người.