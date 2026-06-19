2 doanh nghiệp của Thaco bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá

Bộ Thương mại Mỹ vừa áp thuế chống bán phá giá khung gầm xe nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó có các sản phẩm của 2 doanh nghiệp thuộc tập đoàn Thaco.

2 doanh nghiệp của Thaco bị áp thuế chống bán phá giá khung gầm xe hơn 186%. Ảnh: Việt Linh.

Dựa trên các kết luận cuối cùng mang tính khẳng định của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) và Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), DOC đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm khung gầm xe và bộ phận khung gầm xe (gọi chung là khung gầm xe) nhập khẩu từ Mexico, Thái Lan và Việt Nam.

Cụ thể, mức thuế áp dụng với các doanh nghiệp Việt Nam là 186,64%, cao nhất trong 3 quốc gia bị điều tra. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với mức sơ bộ 511% được đề xuất vào ngày 10/2025. Lệnh áp thuế trên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18/6.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Sản xuất Xe chuyên dụng Thaco cùng Công ty TNHH Sản xuất Sơ mi rơ-moóc và Kết cấu thép nặng Thaco Industries là 2 doanh nghiệp thuộc diện bị áp mức thuế nêu trên. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam khác cũng chịu mức thuế tương tự.

Các doanh nghiệp Thái Lan chịu mức thuế dao động khoảng 72,85-129,63%, còn các nhà sản xuất Mexico chịu mức thuế 32,37%.

Trước đó vào ngày 8/6, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đã thông báo cho Bộ Thương mại Mỹ kết luận ngành sản xuất khung gầm xe của Mỹ đã chịu thiệt hại đáng kể do hàng nhập khẩu bị bán phá giá.

Theo quyết định trên, Bộ Thương mại Mỹ sẽ chỉ đạo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) tiến hành thu thuế chống bán phá giá đối với các lô hàng thuộc diện điều tra. Mức thuế được xác định bằng phần chênh lệch giữa giá trị thông thường của sản phẩm và giá xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Như vậy, mức thuế chống bán phá giá trên được áp dụng đối với các lô hàng khung gầm xe nhập khẩu từ Mexico, Thái Lan và Việt Nam được thông quan hoặc xuất kho để tiêu thụ tại Mỹ kể từ ngày 29/9/2025, thời điểm Bộ Thương mại Mỹ công bố kết luận sơ bộ của cuộc điều tra.

Tuy nhiên, các lô hàng nhập khẩu trong giai đoạn chuyển tiếp tại thời điểm biện pháp chống bán phá giá tạm thời hết hiệu lực đến trước khi Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đưa ra kết luận cuối cùng sẽ không thuộc diện bị truy thu thuế.