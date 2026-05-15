'Ông lớn' ngành tôm Việt Nam lao đao vì thuế chống bán phá giá của Mỹ

Hai "ông lớn" trong ngành tôm được Bộ Thương mại Mỹ lựa chọn làm bị đơn bắt buộc, trong đợt rà soát lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa ban hành kết luận sơ bộ trong đợt rà soát hành chính lần thứ 20 (POR20) lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, trong giai đoạn từ ngày 1/2/2024 đến ngày 31/1/2025. Đợt rà soát này bao gồm 177 nhà xuất khẩu tôm.

Hiện, 29 công ty Việt Nam đã kịp thời nộp hồ sơ đề nghị nhận mức thuế suất riêng và đã được Bộ Thương mại Mỹ chấp thuận. Đáng chú ý, 2 trong số 29 công ty trên được phía Mỹ lựa chọn làm bị đơn bắt buộc, bao gồm Sao Ta (Fimex Group) và Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX).

Theo kết luận sơ bộ, 2 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc được cơ quan này xác định mức thuế chống bán phá giá là 6,76% và 10,76%. Một trong 2 doanh nghiệp bị kết luận không cung cấp đầy đủ mô tả đối với một số hóa chất đầu vào để Bộ Thương mại Mỹ có thể đối chiếu các hóa chất này với giá trị thay thế tương ứng, dẫn tới việc bị áp dụng dữ liệu sẵn có bất lợi đối với một phần chi phí đầu vào.

Trong khi đó, 27 doanh nghiệp còn lại nhận mức thuế suất riêng là 7,56% - mức thuế bình quân của 2 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến hủy rà soát đối với 8 doanh nghiệp do không có lô hàng thuộc diện xem xét trong kỳ rà soát. Đồng thời, 132 doanh nghiệp không chứng minh được điều kiện hưởng thuế suất riêng rẽ tiếp tục nhận mức thuế suất 25,76%.

Bộ Công Thương cho biết các bên liên quan có thể nộp bình luận cho phía cơ quan Mỹ trong vòng 21 ngày kể từ ngày đăng Công báo Liên bang Mỹ và ý kiến phản biện (giới hạn ở nội dung bình luận đã đưa ra) trong vòng 5 ngày sau đó. Các bên cũng có thể nộp yêu cầu tổ chức phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này trên Công báo Liên bang Mỹ.

Dự kiến, Bộ Thương mại Mỹ sẽ ban hành kết luận cuối cùng của đợt rà soát này trong vòng 120 ngày kể từ ngày ban hành kết luận sơ bộ.

Để xử lý hiệu quả vụ việc và đạt kết quả tốt nhất, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các doanh nghiệp liên quan hợp tác đầy đủ và toàn diện với Bộ Thương mại Mỹ trong suốt quá trình vụ việc để tránh bị coi là bất hợp tác và bị áp mức thuế bất lợi.

Đồng thời, các công ty cần kịp thời nộp bình luận và ý kiến phản biện cần thiết để Bộ Thương mại Mỹ có thể điều chỉnh mức thuế trong Kết luận cuối cùng theo hướng tích cực hơn.