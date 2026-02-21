Mỹ giảm mạnh thuế chống bán phá giá với tôm Việt

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với lệnh thuế chống bán phá giá áp cho tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam.

Quyết định này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam khi xây dựng kế hoạch xuất khẩu và thương lượng hợp đồng với đối tác Mỹ.

Mức thuế chống bán phá giá Mỹ áp lên tôm Việt giảm từ 35,29% xuống còn 4,58%.

Theo kết quả cuối cùng mà DOC công bố, hai doanh nghiệp Việt Nam là Công ty Cổ phần Thuỷ sản Sóc Trăng (STAPIMEX) và Công ty Thông Thuận (bao gồm cả Thông Thuận Cam Ranh - phía DOC xem là một thực thể chung), cơ quan chức năng Mỹ áp mức thuế biên độ phán xét (AFA) đối với nhóm này là 25,76%, trong khi mức thuế ký quỹ (cash deposit) sau khi trừ trợ cấp xuất khẩu là 25,46%. Đây là mức thuế đánh trực tiếp lên các lô tôm xuất khẩu của hai công ty nêu trên khi vào thị trường Mỹ.

Đối với nhóm doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng mức thuế riêng biệt nhưng không bị kiểm tra bắt buộc, DOC áp mức biên độ 4,58% và mức ký quỹ 4,28%.

Kết quả cuối cùng này so với kết quả sơ bộ đã có sự thay đổi tích cực. Kết quả sơ bộ vào tháng 6/2026 từng gây chú ý khi toàn bộ 22 doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm STAPIMEX, bị áp mức thuế sơ bộ lên tới 35,29% - mức cao kỷ lục trong lịch sử hơn 19 năm thực hiện POR của vụ kiện tôm chống bán phá giá từ Việt Nam sang Mỹ. Việc DOC điều chỉnh giảm mức thuế cuối cùng là dấu hiệu tích cực, góp phần giảm áp lực chi phí đối với doanh nghiệp xuất khẩu và tạo điều kiện thuận lợi hơn khi thương thảo hợp đồng, duy trì nguồn cung sang thị trường Mỹ.

Trong bối cảnh này, ngành tôm Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ. Theo số liệu cập nhật, kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường này năm 2025 đạt gần 796 triệu USD , tăng hơn 5% so với năm trước. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra rà soát POR19, các nhà nhập khẩu Mỹ đã tạm thời thận trọng trong việc đặt hàng để chờ kết quả cuối cùng, dẫn tới giai đoạn giao thương có phần chững lại.

VASEP cho biết sẽ cùng các doanh nghiệp liên quan xem xét các biện pháp pháp lý phù hợp theo quy định của Mỹ để tiếp tục khẳng định rằng tôm xuất khẩu Việt Nam không bán phá giá vào thị trường Mỹ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp.