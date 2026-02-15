Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá tăng vù vù, đặc sản Cà Mau không có mà bán

  • Chủ nhật, 15/2/2026 07:32 (GMT+7)
Cận Tết, tôm khô, cua gạch Cà Mau được nhiều người tìm mua dù giá đã tăng cao hơn ngày thường.

Theo ghi nhận, hiện giá tôm đất khô tách vỏ giá tăng cao hơn ngày thường từ 100.000-200.000 đồng/kg tuỳ loại. Trong đó, loại tôm đất khô hình móng chim đã tăng trên 2,2 triệu đồng/kg, các loại khác cũng từ 1,3-2 triệu đồng/kg. Dù giá tăng cao, nhưng mặt hàng tôm đất khô vẫn hút khách, nhiều cơ sở đã cháy hàng, hoặc từ chối nhận đơn số lượng lớn.

Tôm sú khô có giá từ 900.000 đồng đến 2 triệu đồng/kg tuỳ kích cỡ, có vỏ và không.

Theo các cơ sở mua bán đồ khô, tôm đất sinh sống trong môi trường tự nhiên, khi làm khô tôm có vị ngọt, màu đỏ tự nhiên nhìn đẹp mắt, nên sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn các loại tôm khác.

Một số người làm tôm khô cho biết, tôm tăng giá do Tết nhu cầu tăng cao, trong khi tôm nguyên liệu khan hiếm.

Các mặt hàng tôm khô khác như tôm càng xanh, tôm sú… cũng tăng so với thời điểm Tết Dương lịch. Hiện khô tôm càng xanh có giá từ 1-1,5 triệu đồng/kg, tùy kích cỡ; khô tôm sú giá từ 900.000-2 triệu đồng/kg.

Cùng với mặt hàng tôm khô, giá cua gạch Cà Mau cũng đang tăng cao, như cua gạch loại 1 (trên 400 g/con) được thương lái thu mua tận nhà với giá 1,1 triệu đồng/kg, cua loại 2 (từ 300-400 g/con) có giá khoảng 800.000 đồng/kg, tăng khoảng 300.000-500.000 đồng/kg so với ngày thường.

Giá các loại cua y, cua tứ cũng đang tăng cao, tùy thuộc địa bàn, chất lượng cua.

Theo một số cơ sở thu mua cua, giá cua tăng là do nhu cầu thị trường tăng, thương lái Trung Quốc cũng tăng thu mua.

Cua Cà Mau được thương lái thu mua tận nhà với giá 1,1 triệu đồng/kg.

Cà Mau có diện tích nuôi cua hơn 365.000 ha, sản lượng khoảng 36.500 tấn/năm. Trong đó có khoảng 20.000 ha nuôi cua kết hợp tôm đạt chứng nhận quốc tế (Naturland, ASC, EU Organic), với sản lượng gần 2.000 tấn/năm.

Theo Tân Lộc/Tienphong.vn

