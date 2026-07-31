Các ngân hàng trung ương bất ngờ giảm mua vàng

Dữ liệu điều chỉnh của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương chỉ mua 57 tấn vàng trong quý I, làm dấy lên lo ngại lực đỡ của thị trường đang suy yếu.

Dữ liệu điều chỉnh của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương chỉ mua 57 tấn vàng trong quý I. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo mới của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương trong quý I/2026 đã được điều chỉnh giảm mạnh từ 244 tấn xuống chỉ còn 57 tấn, tương đương mức giảm khoảng 76%. Đây cũng là mức mua quý I thấp nhất trong hơn 15 năm.

Trong khoảng 4 năm qua, các ngân hàng trung ương là một trong những lực đỡ lớn nhất của thị trường vàng, góp phần đưa giá kim loại quý liên tục lập kỷ lục và đạt đỉnh hồi đầu năm nay.

Tuy nhiên, WGC cho biết việc theo dõi hoạt động mua vàng của khối này ngày càng trở nên khó khăn do tính minh bạch giảm sút. Nhiều quốc gia, đặc biệt là các bên mua lớn như Trung Quốc, chỉ công bố một phần lượng vàng thực tế mà họ mua vào.

Nếu xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục chậm lại, đây có thể trở thành yếu tố gây sức ép đáng kể lên giá vàng. Tính từ đỉnh thiết lập vào tháng 1, giá vàng đã giảm gần 30%.

Theo WGC, trong quý II, các ngân hàng trung ương vẫn chiếm gần 1/3 tổng nhu cầu vàng toàn cầu và thường được xem là lực lượng tạo "mức sàn" cho giá vàng. Tuy nhiên, vai trò này có thể suy giảm nếu hoạt động mua vào tiếp tục đi xuống.

Một số ngân hàng trung ương tự nguyện báo cáo lượng vàng nắm giữ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhưng không có quy định bắt buộc phải công bố, khiến việc ước tính lượng vàng mua vào trở nên phức tạp.

Giá vàng thế giới giảm gần 30% từ đỉnh đầu năm khi hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương chậm lại. Biểu đồ: FT.

Ông John Reade, chiến lược gia thị trường của WGC, cho biết việc điều chỉnh số liệu như lần này là điều khó tránh khỏi. Dữ liệu của WGC được xây dựng dựa trên thống kê của hãng tư vấn Metals Focus, kết hợp giữa các báo cáo công khai và nguồn tin từ thị trường, Financial Times cho biết.

Theo ông Reade, chất lượng dữ liệu công khai đã suy giảm đáng kể kể từ năm 2022. Ông cho biết WGC đã áp dụng các phương pháp mới để theo dõi dòng chảy vàng. Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương cũng có thể thay đổi cách thức giao dịch khi biết những chỉ số nào đang được thị trường theo dõi.

"Đó giống như một cuộc chơi mèo vờn chuột. Chúng tôi luôn phải nỗ lực để xác minh dữ liệu chính xác nhất có thể", ông nói.

Theo WGC, trong 6 tháng đầu năm 2026, các ngân hàng trung ương và các tổ chức chính thức khác, bao gồm cả các quỹ đầu tư quốc gia, mua ròng khoảng 345 tấn vàng, mức thấp nhất kể từ năm 2022.

Nguyên nhân khiến số liệu quý I được điều chỉnh là do một phần lượng vàng trước đây được cho là chảy vào các tổ chức chính thức đã được phân loại lại sang nhóm giao dịch phi tập trung (OTC) và các giao dịch khác.

Trong giai đoạn này, một số tổ chức chính thức tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Azerbaijan đã chuyển sang bán ròng vàng.

Ông Reade cũng cho biết sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, một số quỹ đầu tư quốc gia trong khu vực đã bán bớt vàng nhằm bù đắp sự sụt giảm nguồn thu từ dầu khí.

Bất chấp sự suy giảm trong hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 vẫn đạt khoảng 2.522 tấn, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhu cầu vàng gần đây chịu áp lực khi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng vàng ghi nhận dòng vốn rút ròng 45 tấn, tương đương khoảng 4 tỷ USD , trong quý II.