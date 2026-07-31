Giá vàng, chứng khoán tăng đồng loạt

Việc giá vàng có thời điểm tăng một mạch trên 4.120 USD/ounce sau nhiều ngày giúp nhà đầu tư "thở phào", tuy nhiên do áp lực từ đồng USD nên kim loại quý đã dần thu hẹp đà tăng.

Trong phiên mới nhất, giá vàng thế giới gây bất ngờ khi có thời điểm tăng một mạch 90 USD lên trên 4.120 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới gây bất ngờ khi có thời điểm tăng một mạch 90 USD lên trên 4.120 USD /ounce. Sau đó, do sức ép của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, kim loại quý dần thu hẹp đà tăng, hiện giao dịch quanh 4.090 USD /ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn COMEX giảm 10,3 USD so với giá chốt phiên, xuống quanh 4.150 USD /ounce.

Về kinh tế, GDP thực của Mỹ trong quý II tăng với tốc độ 1,5%, giảm so với mức 2,1% của quý I. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần trong tháng 6 giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, theo Kitco.

Trong khi đó, PCE lõi tăng 0,1% theo tháng và giảm 3,3% nếu tính theo năm. Đáng chú ý, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng thêm 9.000 đơn, lên 197.000 đơn, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của thị trường; số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp giảm còn 1,78 triệu người.

Các số liệu trên đã gây áp lực giảm lên đồng USD, giúp giá vàng vượt ngưỡng 4.100 USD /ounce trong phiên. Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn ở mức cao, khiến triển vọng lãi suất tiếp tục là yếu tố gây sức ép đối với kim loại quý.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 58,6 USD /ounce, giá bạch kim hạ 26 USD xuống 1.628 USD /ounce, còn giá palladium giảm 20 USD xuống 1.281 USD /ounce.

Trên thị trường dầu thô, mặt hàng này vẫn duy trì xu hướng tăng khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp diễn. Cụ thể trong phiên sáng nay, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 0,4% lên 89,38 USD /thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,3% lên 83,84 USD /thùng.

Tin vui cũng "gõ cửa" thị trường chứng khoán Mỹ khi các chỉ số đồng loạt tăng mạnh sau khi kết quả kinh doanh của Microsoft thổi bùng trở lại kỳ vọng đối với làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó giúp Phố Wall đảo chiều sau đợt bán tháo do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gây ra trong phiên trước.

Kết phiên ngày 30/7 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 tăng 121,48 điểm (+1,7%) lên 7.437,63 điểm; Nasdaq Composite tăng 679,24 điểm (+2,8%) lên 24.122,18 điểm và Dow Jones tăng 613,92 điểm (+1,2%) lên 52.208,06 điểm.