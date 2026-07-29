Giá vàng thế giới giằng co, dầu giảm mạnh

Giá vàng tăng giảm liên tục quanh vùng giá 4.020-4.045 USD/ounce, còn giá dầu lao dốc khi Mỹ và Iran phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng.

Giá vàng thế giới dao động liên tục quanh vùng giá 4.020-4.045 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên sáng 29/7, giá vàng thế giới có thời điểm giảm 16 USD so với giá chốt phiên trước, về quanh mức 4.012 USD /ounce. Tuy nhiên ngay sau đó, giá bật tăng mạnh trở lại lên 4.025 USD /ounce.

Nhìn chung, kim loại quý trong các giờ giao dịch gần đây liên tục dao động quanh vùng giá 4.020- 4.045 USD /ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn COMEX cũng giảm khoảng 25 USD xuống 4.013 USD /ounce.

Ông Ahmad Assiri, chiến lược gia tại Pepperstone Group, nhận định quyết định lãi suất sắp tới của Fed có thể đóng vai trò then chốt đối với xu hướng tiếp theo của giá vàng. Ông nói thêm theo góc độ kỹ thuật, diễn biến của giá vàng vẫn khá ổn định, đồng thời cho rằng đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, các chuyên gia Kitco cho biết nếu giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 4.011 USD /ounce, các vùng hỗ trợ tiếp theo tại 3.960 USD /ounce và 3.942 USD /ounce sẽ trở thành tâm điểm theo dõi. Ngược lại, nếu giá vượt trở lại trên 4.041 USD /ounce, áp lực giảm trong ngắn hạn sẽ được cải thiện.

Với các kim loại khác, giá bạc giao ngay gần như đi ngang ở 57,16 USD /ounce, sau khi mất hơn 2% trong phiên trước đó. Giá bạch kim gần như không thay đổi, trong khi palladium nhích tăng nhẹ 0,16% lên 1.242 USD /ounce.

Ghi nhận trên thị trường dầu thô, giá mặt hàng này lao dốc khi các cuộc đàm phán khung giữa Mỹ và Iran tiếp tục được thúc đẩy, đồng thời Washington phát đi tín hiệu muốn tránh leo thang căng thẳng. Giá dầu Brent trong phiên sáng giảm 4,4% xuống còn khoảng 82,08 USD /thùng, trong khi dầu WTI hạ xuống dưới 80 USD /thùng lần đầu tiên sau hơn một tuần.

Ngược lại, thị trường chứng khoán Mỹ khép phiên với diễn biến trái chiều khi nhà đầu tư chốt lời các cổ phiếu bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời chuyển dòng tiền sang những doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh tích cực nhưng chưa tăng nóng. Chỉ số S&P 500 tăng 15,60 điểm (+0,2%) lên 7.428,78 điểm; Dow Jones tăng mạnh 537,24 điểm (+1%) lên 52.747,32 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite giảm 55,17 điểm (-0,2%) xuống 24.876,91 điểm.

Thị trường hợp đồng tương lai lãi suất vẫn gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 29/7 (giờ Mỹ). Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đánh giá khoảng 1/3 khả năng Fed có thể bất ngờ tăng lãi suất, đồng thời tiếp tục định giá rủi ro thắt chặt chính sách vào cuối năm.