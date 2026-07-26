Giá vàng đứng trước tuần quyết định

Trong bối cảnh giới phân tích Phố Wall thận trọng, nhà đầu tư cá nhân nghiêng về kịch bản tăng giá, mọi tín hiệu từ Fed và dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ định hình xu hướng của vàng.

Giá vàng bước vào tuần giao dịch được đánh giá là mang tính quyết định khi thị trường chờ đợi loạt sự kiện có sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt là cuộc họp chính sách của Fed. Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch đầy biến động với mức tăng nhẹ, khi lực mua bắt đáy cùng đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giúp kim loại quý phục hồi sau thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD /ounce.

Phố Wall bi quan, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đặt cược

Mở đầu tuần, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.016 USD /ounce nhưng nhanh chóng suy yếu. Áp lực bán kéo dài trong phiên giao dịch đầu tuần, đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất 3.982 USD /ounce trước khi lực mua bắt đáy xuất hiện, giúp thị trường dần ổn định.

Sang thứ ba và thứ tư, vàng phục hồi khá vững chắc nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt và đồng USD suy yếu, qua đó đưa giá trở lại trên mốc 4.100 USD /ounce. Đà tăng càng được củng cố khi giới đầu tư chuyển sự chú ý từ quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sang diễn biến giá dầu giảm, yếu tố góp phần xoa dịu lo ngại về lạm phát. Có thời điểm, giá vàng giao ngay vọt lên mức cao nhất tuần là 4.166 USD /ounce.

Tuy nhiên, đà phục hồi nhanh chóng chững lại trong phiên thứ năm sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Dữ liệu này củng cố kỳ vọng nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ vẫn đủ vững để Fed ưu tiên kiểm soát lạm phát thay vì sớm hạ lãi suất. Đồng USD vì thế tăng giá trở lại, kéo vàng xuống dưới ngưỡng 4.100 USD /ounce.

Chốt tuần, vàng giao ngay đứng ở 4.051 USD /ounce, tăng nhẹ so với đầu tuần nhưng vẫn dao động trong vùng tích lũy quen thuộc, cho thấy thị trường đang chờ thêm tín hiệu mới, đặc biệt là từ chính sách tiền tệ của Fed và các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News với 18 chuyên gia của Phố Wall, chỉ có 4 người (chiếm 22%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 7 chuyên gia (chiếm 39%) cho rằng kim loại quý sẽ giảm giá và 7 người còn lại (chiếm 39%) nhận định vàng sẽ đi ngang.

Trái ngược với sự dè dặt của các chuyên gia, nhóm nhà đầu tư cá nhân vẫn khá lạc quan. Cuộc khảo sát trực tuyến với 249 người cho thấy 147 nhà đầu tư (chiếm 59%) kỳ vọng giá vàng đi lên trong tuần tới. Ngược lại, 48 người (chiếm 19%) dự báo giá giảm, trong khi 54 người còn lại (chiếm 22%) cho rằng vàng sẽ đi ngang.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG THẾ GIỚI BIẾN ĐỘNG RA SAO TRONG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 22 39 39 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Chuyên gia nói gì trước cuộc họp của Fed?

Bước sang tuần mới, lịch công bố dữ liệu sẽ bắt đầu vào thứ ba với báo cáo chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 7. Đến thứ tư, sự chú ý của thị trường sẽ dồn vào kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và những phát biểu của Chủ tịch Fed sau quyết định lãi suất.

Sang thứ năm, thị trường tiếp tục đón nhận quyết định chính sách tiền tệ của BOE, cùng lúc Mỹ công bố ước tính sơ bộ GDP quý II, chỉ số lạm phát PCE và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Cũng trong ngày này, BOJ sẽ công bố quyết định điều hành chính sách tiền tệ, hoàn thiện bức tranh về định hướng của 3 ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới.

Tuần giao dịch sẽ khép lại vào thứ sáu với số liệu cuối cùng về Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 7. Đây sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá triển vọng kinh tế Mỹ cũng như dự báo đường đi chính sách của Fed, qua đó tác động trực tiếp đến diễn biến của giá vàng trong ngắn hạn.

Đánh giá về triển vọng trong ngắn hạn, ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options nhấn mạnh rằng giới đầu tư hiện vẫn ưu tiên bảo toàn vốn hơn là tìm kiếm lợi nhuận.

"Không ai muốn trở thành người mạo hiểm lúc này. Hầu hết đều đang chờ thêm thông tin rõ ràng hơn về diễn biến tại Trung Đông cũng như định hướng chính sách từ Fed", Grady nói.

Chuyên gia phân tích cấp cao của FxPro Alex Kuptsikevich dự báo giá vàng vẫn có nguy cơ giảm trong thời gian tới. Theo ông, thị trường hiện chứng kiến cuộc giằng co giữa hai nhóm nhà đầu tư. Một bên là lực mua đến từ Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi.

Kuptsikevich cho rằng Trung Quốc đã tranh thủ gia tăng dự trữ vàng trong các nhịp điều chỉnh mạnh hồi tháng 5 và tháng 6, phù hợp với chiến lược mua khi giá giảm và hạn chế mua khi giá tăng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán chủ yếu đến từ các thị trường phát triển, nơi lợi suất trái phiếu Mỹ, Nhật Bản và nhiều nền kinh tế lớn đang ở mức cao, làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi. Dù vậy, Kuptsikevich vẫn giữ quan điểm giá vàng có thể điều chỉnh sâu hơn về vùng 3.300- 3.500 USD /ounce.

CPM Group thì khuyến nghị mua vàng trong ngắn hạn khi giá dao động quanh 4.068 USD /ounce, đặt mục tiêu đầu tiên tại 4.220 USD /ounce trong giai đoạn từ ngày 23/7 đến 4/8, đồng thời đưa ra mức cắt lỗ ở 3.980 USD /ounce.

Dù vậy, CPM vẫn lưu ý rằng triển vọng sau tháng 8 sẽ phụ thuộc rất lớn vào diễn biến kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Nhóm phân tích này vẫn cho rằng giá vàng có thể điều chỉnh trong tháng 8 trước khi quay trở lại xu hướng tăng trong giai đoạn tiếp theo.