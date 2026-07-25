Giá vàng thế giới diễn biến lạ

Giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần khi chỉ tăng nhẹ khoảng 3,7 USD so với giá chốt phiên liền trước.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng thế giới gần như đi ngang và giao dịch quanh 4.051 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới vừa trải qua phiên giao dịch cuối tuần ổn định và gần như đi ngang khi chỉ tăng 3,7 USD so với giá chốt phiên trước đó, lên quanh 4.051 USD /ounce. Đối với diễn biến xuyên suốt phiên, kim loại quý dao động trong khoảng 4.021- 4.083 USD /ounce, giúp kim loại quý này phục hồi so với mức đáy của phiên trước nhưng vẫn chưa vượt qua vùng kháng cự 4.080- 4.140 USD /ounce.

Tương tự, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ tăng nhẹ 5,5 USD lên 4.055 USD /ounce.

Thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới, tuy nhiên nguy cơ một đợt tăng lãi suất bất ngờ vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ, theo Kitco.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,678% sau khi chạm mức cao nhất trong 18 tháng, trong khi chỉ số USD-Index kết phiên quanh 101,47 điểm. Điều này giúp vàng được hỗ trợ nhờ lợi suất giảm trong ngày, nhưng đà tăng vẫn bị hạn chế bởi đồng USD tiếp tục duy trì ở vùng cao của biên độ giao dịch gần đây.

Mặt khác, tình hình tại eo biển Hormuz hiện vẫn mở đối với hoạt động vận tải, nhưng đang chịu áp lực rất lớn từ các yếu tố quân sự, hàng hải và ngoại giao, thay vì đã trở lại trạng thái bình thường. Tình hình này khiến giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm xuống còn 96,78 USD /thùng sau khi có thời điểm vượt 102 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ giao dịch quanh 89,31 USD /thùng.

Còn trên Phố Wall, chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều khi chỉ số Dow Jones hồi phục trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực. Chỉ số S&P 500 tăng 3,68 điểm (+0,1%) lên 7.411,98 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 235,6 điểm (+0,5%) lên 51.947,25 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite lại giảm 161,87 điểm (+0,6%) xuống 24.975,82 điểm.

Trong tuần tới, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi quyết định lãi suất của Fed, GDP quý II của Mỹ, chỉ số lạm phát PCE, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cùng với các diễn biến mới đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hoặc Biển Đỏ.