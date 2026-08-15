Grab làm ăn ra sao tại Việt Nam?

Thị trường Việt Nam tiếp tục đóng góp đáng kể vào doanh thu Grab, nhưng tốc độ tăng trưởng tại đây đang đứng sau nhiều thị trường lớn khác của tập đoàn.

Việt Nam đem về 140 triệu USD doanh thu cho Grab sau 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: SCMP.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Grab Holdings ghi nhận tổng doanh thu hơn 1,9 tỷ USD , tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo số liệu phân theo thị trường, Việt Nam mang về 140 triệu USD doanh thu cho Grab, tăng 12% so với mức 125 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2025. Tính theo tỷ giá quy đổi hiện tại, khoản doanh thu này tương đương hơn 3.600 tỷ đồng .

Trong số các thị trường Đông Nam Á của Grab, Việt Nam đóng góp khoảng 7,2% tổng doanh thu trong nửa đầu năm và đứng thứ 6 trong các thị trường được thống kê.

Tuy nhiên, Việt Nam không nằm trong nhóm thị trường có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất của hãng gọi xe này.

Malaysia là nơi đóng góp doanh thu lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2026, với 622 triệu USD , chiếm 31,8% tổng doanh thu tập đoàn. Con số này tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Singapore đứng thứ hai với 420 triệu USD , tăng 22%, tiếp đến là Indonesia với 415 triệu USD , tăng 23%.

Grab ghi nhận 170 triệu USD doanh thu tại Thái Lan, tăng 23%, trong khi Philippines mang về 164 triệu USD , tăng 8%.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, Giao hàng tiếp tục là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất cho Grab.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu mảng này vượt 1 tỷ USD , tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 53,3% tổng doanh thu tập đoàn.

Theo báo cáo, mảng Giao hàng tiếp tục tăng trưởng nhờ tổng giá trị hàng hóa (GMV) tăng lên và cơ sở người dùng đăng ký gói hội viên GrabUnlimited được mở rộng.

QUY MÔ DOANH THU CỦA GRAB TẠI VIỆT NAM VẪN CÒN HẠN CHẾ KQKD nửa đầu năm 2026 của Grab Malaysia Singapore Indonesia Thái Lan Philippines Việt Nam 622 420 415 170 164 140 Malaysia Doanh thu 6T/2026 622 Singapore Doanh thu 6T/2026 420 Indonesia Doanh thu 6T/2026 415 Thái Lan Doanh thu 6T/2026 170 Philippines Doanh thu 6T/2026 164 Việt Nam Doanh thu 6T/2026 140 Đơn vị: triệu USD; Nguồn: BCTC DN.

Đứng thứ hai là Di chuyển với doanh thu 668 triệu USD , tăng 16% và chiếm 34,2% tổng doanh thu. Hãng gọi xe công nghệ cho biết mảng này duy trì đà tăng trưởng nhờ nhu cầu di chuyển phục vụ du lịch và sự phục hồi nhu cầu di chuyển đô thị.

Trong khi đó, Dịch vụ tài chính đạt doanh thu 242 triệu USD , tăng tới 52%, nhanh nhất trong các mảng kinh doanh chính và đóng góp 12,4% tổng doanh thu.

Trong nửa đầu năm 2026, Grab ghi nhận 355 triệu USD lợi nhuận thuần, tăng mạnh so với mức 30 triệu USD cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu đến từ các khoản ghi nhận một lần. Cụ thể, Grab ghi nhận 307 triệu USD tiền lãi từ việc giành quyền kiểm soát và hợp nhất Superbank vào tháng 5/2026.

Bên cạnh đó, tập đoàn ghi nhận thêm 40 triệu USD hoàn thuế thu nhập hoãn lại.

Ở cấp độ hoạt động kinh doanh, Grab ghi nhận 41 triệu USD lợi nhuận hoạt động, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lỗ.

Lợi nhuận EBITDA điều chỉnh (trước thuế, lãi vay và khấu hao) của toàn tập đoàn đạt 323 triệu USD , tăng từ 215 triệu USD cùng kỳ năm 2025.