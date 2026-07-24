Hiện tượng lạ của giá vàng trong nước

Trên thị trường, khoảng cách giao dịch giữa các thương hiệu lớn chênh lệch tới 5 triệu/lượng; giá bán vàng nhẫn của doanh nghiệp này còn thấp hơn giá mua vào của doanh nghiệp khác.

Mỗi thương hiệu đang neo giá giao dịch vàng nhẫn khác nhau, tạo ra sự chênh lệch hiếm có trên thị trường. Ảnh: Việt Linh.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (24/7), giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm nửa triệu đồng/lượng, kéo tổng biên độ giảm trong sáng nay và hôm qua (23/7) lên gần 7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, ngoài mức giảm sâu, người mua vàng còn chứng kiến một diễn biến hiếm gặp khi khoảng cách giá giữa các thương hiệu lớn bị kéo rất xa, thay vì tương đồng như trước đây. Sự chênh lệch về giá sâu sắc này đang chủ yếu thể hiện qua sản phẩm vàng nhẫn của các thương hiệu.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) neo giá vàng nhẫn ở 133,5 - 138,5 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết giá nhẫn trơn ở 134,5 - 139,5 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm giá cao có DOJI giao dịch nhẫn tròn ở 138 - 142,5 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu neo tại 138,7 - 142,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Có thể thấy, giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC và PNJ đang thấp hơn giá mua - bán tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải khoảng 4-5 triệu đồng/lượng.

Đây là diễn biến khá đặc biệt trên thị trường vàng khi trong nhiều năm qua, giá vàng nhẫn của các thương hiệu thường diễn biến đồng pha nhau, mức chênh lệch cũng chỉ dao động nhiều nhất là 1 triệu đồng mỗi lượng.

Chính sự phân hóa này tạo ra cảnh tượng lạ khi giá bán vàng nhẫn của SJC còn ngang bằng giá mua vào của Bảo Tín Mạnh Hải và thấp hơn 200.000 đồng so với giá mua vào tại Bảo Tín Minh Châu.

GIÁ GIAO DỊCH VÀNG NHẪN TẠI CÁC THƯƠNG HIỆU LỚN TRONG SÁNG 24/7 Nguồn: Website công bố giá chính thức của các DN. Nhãn Giá mua vào Giá bán ra SJC

133.5 138.5 PNJ

134.5 139.5 Mi Hồng

135 137.5 DOJI

138 142.5 Bảo Tín Mạnh Hải

138.5 142.5 Bảo Tín Minh Châu

138.7 142.5

Có thể thấy, thông thường các doanh nghiệp sẽ để giá bán sản phẩm của mình cao hơn hoặc ít nhất là tương đương giá mua của doanh nghiệp khác để tránh việc phát sinh cơ hội mua lướt ăn chênh lệch giá.

Dù hiện tại Bảo Tín Minh Châu cho biết đã ngưng dịch vụ mua lại sản phẩm vàng của các thương hiệu khác như PNJ, DOJI, Phú Quý từ 3 tháng trước nhưng sự chênh lệch này vẫn khiến người mua phải chú ý. Hiện Bảo Tín Minh Châu cũng là đơn vị neo giá mua - bán vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Ở sản phẩm vàng miếng, Công ty SJC đang niêm yết ở mức 134,5 - 139,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá mà các doanh nghiệp lớn khác như PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu đang áp dụng.

Cùng lúc đó, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải đều giao dịch vàng miếng ở mức thấp hơn thị trường, lần lượt ở 134 - 139 triệu đồng/lượng; 134 - 138,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Công ty Mi Hồng mua vào cao nhất thị trường ở 135 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra ở mức thấp nhất thị trường tại 137,5 triệu đồng/lượng.