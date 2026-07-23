Vàng thế giới tăng mạnh, vì sao giá trong nước rơi thẳng đứng?

Diễn biến trái chiều này phản ánh những yếu tố đặc thù của thị trường vàng trong nước, từ cung - cầu, tâm lý nhà đầu tư đến chiến lược quản trị rủi ro của doanh nghiệp.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn đồng loạt giảm sâu trong phiên giao dịch 23/7. Ảnh: Việt Linh.

Giá vàng thế giới vừa có nhịp phục hồi đáng kể khi vàng giao ngay có thời điểm áp sát mốc 4.200 USD /ounce, trước khi điều chỉnh nhẹ về khoảng 4.088 USD /ounce hiện tại. Dù vậy, đây vẫn là vùng giá cao nhất của kim loại quý trong khoảng một tháng qua, sau giai đoạn từng giảm xuống dưới 3.970 USD /ounce.

Yếu tố đang chi phối giá vàng trong nước

Thông thường, diễn biến của thị trường vàng trong nước có xu hướng đồng pha với giá thế giới. Tuy nhiên, diễn biến hiện nay lại cho thấy bức tranh trái ngược.

Trong phiên giao dịch hôm nay, các doanh nghiệp vàng trong nước đã đồng loạt điều chỉnh giảm sâu giá vàng miếng SJC xuống còn khoảng 135 - 140 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng nhẫn cũng chủ yếu chạy quanh vùng 136 - 143 triệu đồng/lượng, đều thấp hơn 6-7 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Đây đồng thời là vùng giá thấp nhất của vàng miếng và vàng nhẫn trong hơn một tháng qua.

Đáng chú ý hơn, chênh lệch giữa giá mua và giá bán đã bị kéo giãn lên tới 5 triệu đồng/lượng - mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng sẽ chịu khoản lỗ ngay 5 triệu đồng mỗi lượng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chuyên gia vàng bạc Chu Phương đánh giá đợt điều chỉnh mạnh của giá vàng trong nước lần này chủ yếu xuất phát từ các thông tin không mấy tích cực liên quan đến thương hiệu SJC, thay vì phản ánh xu hướng của thị trường quốc tế. Dù vậy, bà đánh giá diễn biến giảm giá cũng mang lại tín hiệu tích cực khi khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đang được thu hẹp dần xuống còn khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng việc giá vàng trong nước giảm mạnh trong khi giá thế giới vẫn duy trì xu hướng hồi phục cho thấy thị trường vàng Việt Nam đang chịu ảnh hưởng lớn từ những yếu tố đặc thù trong nước.

Theo ông, diễn biến hiện nay phản ánh đồng thời 3 yếu tố chính gồm sự điều chỉnh của cung - cầu trên thị trường, kỳ vọng thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, cùng với sự dịch chuyển của dòng vốn sang các kênh đầu tư khác.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RƠI THẲNG ĐỨNG Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 136 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140

Người mua vàng chịu rủi ro

Dù vậy, chuyên gia Chu Phương cho rằng mức chênh lệch mua - bán lên tới 5-6 triệu đồng/lượng đang khiến phần lớn rủi ro chuyển sang phía người mua vàng. Vì thế, đây không phải là thời điểm để các nhà đầu tư “lướt sóng”.

“Với mức chênh lệch tới 5-6 triệu đồng như hiện tại thì vàng thế giới cần phải có những cú bứt phá hơn 100 USD thậm chí 200 USD nhà đầu tư mới có thể về bờ. Điều này đương nhiên sẽ khó xảy ra khi căng thẳng leo thang và giá dầu chạm đỉnh 5 tuần, cảnh báo rủi ro lạm phát kéo dài dẫn tới việc các ngân hàng trung ương bắt buộc phải giữ lãi suất, thậm chí là tính toán tới việc thắt chặt tiền tệ”, bà Phương khuyến nghị.

Ở góc độ dài hạn, ông Nguyễn Quang Huy cho rằng Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, trong khi chính sách điều hành vẫn ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh. Điều này sẽ tạo điều kiện để dòng vốn tiếp tục được khuyến khích chảy vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Vì vậy, theo ông Huy, vàng vẫn giữ vai trò là tài sản phòng vệ quan trọng trước các "cú sốc" từ kinh tế và địa chính trị toàn cầu, nhưng không nên là kênh đầu tư duy nhất.

"Nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục giữa vàng, tiền gửi, trái phiếu, cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tốt và các cơ hội đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là giải pháp vừa giúp quản trị rủi ro, vừa tận dụng được chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế trong khi vẫn duy trì khả năng phòng vệ trước các biến động khó lường của kinh tế và địa chính trị toàn cầu", ông Huy khuyến nghị.