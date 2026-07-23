Giá vàng thế giới thu hẹp đà tăng, dầu thô tiến sát 100 USD/thùng

Giá vàng thế giới dần thu hẹp đà tăng trong phiên sáng nay, đặc biệt khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có xu hướng tăng mạnh.

Giá vàng thế giới thu hẹp đà tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Ảnh: Reuters.

Ở phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới có xu hướng thu hẹp đà tăng và hiện giao dịch quanh 4.135 USD /ounce, trong khi trước đó có thời điểm leo mạnh từ 4.113 USD /ounce lên quanh 4.160 USD /ounce.

Ngược lại, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn COMEX lại giảm 12,6 USD xuống 4.139 USD /ounce.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,8% lên 59,72 USD /ounce, bạch kim nhích thêm 0,79% lên 1.650 USD /ounce, còn palladium tăng 0,78% lên 1.286 USD /ounce.

Thực tế, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên khoảng 4,6%, trong khi chỉ số USD-Index duy trì quanh mốc 101, theo Kitco. Diễn biến này giúp vàng vẫn được hỗ trợ nhờ nhu cầu phòng thủ và lực mua kỹ thuật, nhưng đồng thời cũng khiến kim loại quý dễ chịu áp lực nếu lợi suất thực tiếp tục tăng.

Trong khi đó, thị trường dầu mỏ vẫn phản ánh rủi ro gián đoạn nguồn cung sau các vụ tấn công liên tiếp quanh eo biển Hormuz cũng như những lời đe dọa từ lực lượng Houthi nhắm vào các tuyến vận tải ở Biển Đỏ và vùng Vịnh.

Hiện, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 2,3% lên 96 USD /thùng, dầu WTI tại Mỹ cũng tăng gần 2% lên quanh 88 USD /thùng. Đáng chú ý vào thời điểm chốt phiên ngày 22/7, dầu Brent giao dịch ở 94,07 USD /thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 8/6, còn WTI tăng lên 86,83 USD /thùng.

Mặt khác, các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều khi đà tăng của giá dầu, lợi suất trái phiếu đi lên và biến động của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đã lấn át tác động tích cực từ kết quả kinh doanh khả quan của một số doanh nghiệp.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 10,24 điểm (+0,1%) lên 7.498,96 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite lại giảm 146,3 điểm (-0,6%) xuống 25.690,90 điểm và Dow Jones cũng mất nhẹ 6 điểm (-dưới 0,1%) xuống 52.218,58 điểm.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường đang tập trung vào dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ công bố vào thứ sáu, cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới và những diễn biến mới liên quan đến eo biển Hormuz và các tuyến vận tải trên Biển Đỏ.