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Kinh doanh

Giá vàng, dầu thô đồng loạt tăng

  • Thứ tư, 22/7/2026 09:23 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Giá vàng thế giới đang trải qua phiên giao dịch đầy tích cực và hiện đã tăng vượt mốc 4.100 USD/ounce. Trong khi đó, giá dầu thô thế giới cũng đang trong xu hướng đi lên.

Giá vàng thế giới đang giao dịch trên 4.100 USD. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay phổ biến dao động quanh 4.117 USD/ounce (+40 USD so với phiên liền trước), đồng thời hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 cũng nhích thêm 1% lên 4.120 USD/ounce.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng 4,29% lên 58,7 USD/ounce, giá bạch kim tăng 1,6% lên 1.650 USD/ounce còn giá palladium tăng 2% lên 1.287 USD/ounce.

Theo Kitco, giá vàng và bạc giao ngay tăng mạnh khi các nhà đầu tư đồng loạt đóng các vị thế bán khống, cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn quay trở lại, bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và giá dầu thô tiếp tục leo dốc do căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Về mặt kỹ thuật, nếu giá vàng duy trì trên 4.100 USD/ounce, triển vọng ngắn hạn sẽ được cải thiện. Ngược lại, nếu giá giảm trở lại sát 4.100 USD, điều đó cho thấy lợi suất trái phiếu tăng đang lấy lại vai trò chi phối thị trường.

Cập nhật mới nhất cho thấy eo biển Hormuz vẫn mở cửa nhưng hoạt động vận chuyển bị gián đoạn nghiêm trọng do áp lực quân sự. Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc không kích hàng ngày quanh khu vực này, trong khi các bên trung gian thúc đẩy đề xuất ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Điều này khiến giá dầu thô WTI, dầu thô Brent lần lượt tăng lên 85,3 USD/thùng (+1,2%) và 92 USD/thùng (+1,3%).

Ở diễn biến khác, thị trường chứng khoán Mỹ cũng đồng loạt tăng điểm khi nhóm cổ phiếu bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phục hồi. Kết phiên giao dịch 21/7 (giờ Mỹ), chỉ số S&P 500 tăng 65,92 điểm (+0,9%) lên 7.509,2 điểm; Nasdaq Composite tăng 329,13 điểm (+1,3%) lên 25.837,21 điểm; trong khi Dow Jones tăng 385,38 điểm (+0,7%) lên 52.224,64 điểm.

Diễn biến trên thị trường sau khi các số liệu kinh tế mới nhất được công bố cho thấy kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện không còn "ôn hòa" như phản ứng ban đầu.

Do không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố trong ngày 21/7, giới đầu tư hiện tập trung theo dõi các phát biểu từ Fed, diễn biến giá dầu và cuộc họp chính sách ngày 29/7. Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 hiện ở khoảng 63%, giảm so với mức gần 90% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố vào tuần trước.

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Anh Nguyễn

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  • Dow Jones

    Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) là một chỉ số thị trường chứng khoán được tạo ra bởi Charles Dow, chủ báo The Wall Street Journal. Chỉ số này được xác định dựa trên giá cổ phiếu trung bình của 30 công ty lớn nhất nước Mỹ, khi đã giao dịch trong một phiên giao dịch chuẩn trên thị trường chứng khoán.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

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