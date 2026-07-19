Chuyên gia dự báo giá vàng còn giảm, dễ mất mốc 4.000 USD tuần tới

Giá vàng được dự báo sẽ chịu áp lực trong tuần tới khi phần lớn chuyên gia Phố Wall nghiêng về kịch bản giảm giá. Mốc tâm lý 4.000 USD/ounce trở thành vùng hỗ trợ quan trọng.

Giá vàng thế giới được thị trường dự báo tiếp tục suy yếu vào tuần tới. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới vừa trải qua thêm một tuần giao dịch kém tích cực khi các yếu tố hỗ trợ như lạm phát Mỹ hạ nhiệt và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm chỉ tạo tác động hạn chế. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị, giá dầu tăng mạnh cùng loạt dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Chuyên gia Phố Wall thấy vàng còn tiếp tục giảm giá

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần ở mức 4.108 USD /ounce và có thời điểm tăng lên mức cao nhất tuần là 4.123 USD /ounce trong phiên thứ Hai, nhưng nhanh chóng đánh mất đà khi đồng USD giữ vững sức mạnh và nhu cầu trú ẩn an toàn không đủ lớn để hỗ trợ giá.

Đến thứ Ba, giá vàng phục hồi để lấy lại mốc 4.050 USD /ounce, song đà tăng không kéo dài. Sang thứ Tư, dữ liệu giá sản xuất cùng tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường khiến lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao, hạn chế khả năng phục hồi của vàng.

Áp lực bán gia tăng trong phiên thứ Năm sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ vượt kỳ vọng, củng cố quan điểm Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Đồng thời, căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran tiếp tục đẩy giá dầu đi lên, làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Giá vàng giao ngay vì vậy rơi xuống dưới mốc 4.000 USD /ounce và chạm đáy tuần tại 3.959 USD /ounce trong phiên thứ Sáu, trước khi lực mua bắt đáy giúp giá hồi phục nhẹ.

Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.016 USD /ounce. Dù lấy lại được một phần mức giảm, kim loại quý vẫn ghi nhận thêm một tuần suy yếu khi không thể chinh phục trở lại ngưỡng 4.050 USD /ounce.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News với 14 chuyên gia tham gia thì chỉ 1 người (chiếm 7%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, có tới 11 chuyên gia (chiếm 79%) nhận định giá sẽ tiếp tục giảm và 2 người còn lại (chiếm 14%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

Ở chiều ngược lại, tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn thận trọng nhưng bớt tiêu cực hơn. Cuộc khảo sát trực tuyến với 169 người tham gia ghi nhận 68 nhà đầu tư (chiếm 40%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 61 người (chiếm 36%) dự báo giá giảm và 40 người còn lại (chiếm 24%) cho rằng vàng sẽ đi ngang.

DỰ BÁO TRIỂN VỌNG GIÁ VÀNG THẾ GIỚI TUẦN TỚI ⟳ Tăng giá Không thay đổi Giảm giá 0% 25% 50% 75% 100% Chuyên gia Phố Wall Nhà đầu tư nhỏ lẻ 7% 40% 14% 24% 79% 36% Nguồn: Kitco News.

Sau một tuần dày đặc các dữ liệu kinh tế quan trọng và phát biểu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tuần tới được đánh giá sẽ khá trầm lắng về lịch công bố thông tin. Điều này đồng nghĩa thị trường vàng có thể nhạy cảm hơn với các diễn biến địa chính trị và những tin tức bất ngờ.

Tâm điểm tuần tới sẽ là quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố vào thứ Năm, cùng cuộc họp báo của Chủ tịch Christine Lagarde. Thị trường hiện nghiêng về khả năng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất. Cùng ngày, Mỹ cũng công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.

Đến thứ Sáu, giới đầu tư sẽ theo dõi chỉ số PMI sơ bộ toàn cầu tháng 7 của S&P Global và báo cáo doanh số bán nhà mới tại Mỹ trong tháng 6.

Mốc 3.300 USD /ounce được nhắc đến

Dự báo về triển vọng của giá vàng tuần tới, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo kim loại quý sẽ tiếp tục giảm giá trong tuần tới.

Theo ông, xu hướng suy yếu của vàng đã hình thành từ đỉnh cuối tháng 1 và ngày càng rõ nét kể từ tháng 5. Dù lạm phát Mỹ hạ nhiệt và doanh số bán lẻ tăng mạnh không làm gia tăng kỳ vọng Fed nâng lãi suất, các số liệu này vẫn củng cố sức mạnh của kinh tế Mỹ, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản thay thế.

Tuy nhiên, Kuptsikevich cũng lưu ý rằng mỗi lần giá rơi xuống dưới 4.000 USD /ounce đều xuất hiện lực mua khá mạnh. Đây là vùng từng tạo nền cho đợt tăng giá lớn hồi cuối năm ngoái.

Dù vậy, ông vẫn nghiêng về kịch bản vàng giảm về khoảng 3.300 USD /ounce vào tháng 9, xen kẽ những nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn. Theo ông, một yếu tố có thể khiến đà giảm diễn ra nhanh hơn là sự thất vọng của nhà đầu tư đối với lợi nhuận từ nhóm doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), kéo theo áp lực bán trên thị trường tài chính.

Trong khi đó, Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và là nhà sáng lập BubbleBubble Report, nhận định giá vàng vẫn chịu tác động từ diễn biến giá dầu khi xung đột Iran chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ các cuộc tấn công gần đây đến giá vàng không còn quá lớn.

Ông cho rằng phần lớn yếu tố tiêu cực đã được phản ánh vào giá. Dù phe bán nhiều lần cố đẩy vàng xuống dưới mốc 4.000 USD /ounce, lực mua đều xuất hiện mạnh tại vùng hỗ trợ 3.960- 3.980 USD /ounce, giúp giá nhanh chóng hồi phục.

Các nhà phân tích của CPM Group đã đưa ra khuyến nghị bán khi giá vàng giao dịch quanh 3.980 USD /ounce, đặt mục tiêu giảm về 3.820 USD /ounce trong giai đoạn từ ngày 17 đến 31/7 và mức cắt lỗ tại 4.090 USD /ounce.

Theo CPM Group, giá vàng đã hình thành xu hướng giảm với các đỉnh và đáy thấp dần kể từ cuối tháng 1. Các yếu tố như kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo, lạm phát hạ nhiệt và triển vọng căng thẳng Mỹ - Iran lắng dịu đang gây bất lợi cho vàng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhóm phân tích cũng lưu ý các yếu tố hỗ trợ vàng trong dài hạn, đặc biệt sau tháng 8, vẫn đang được củng cố. Vì vậy, dù xu hướng hiện tại là giảm, thị trường hoàn toàn có thể đảo chiều nhanh nếu xuất hiện chất xúc tác mới. Do đó, nhà đầu tư nên quản trị rủi ro chặt chẽ khi giao dịch theo xu hướng hiện tại.