Giá vàng thế giới rơi thủng mốc 4.000 USD/ounce

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã rơi xuống dưới mốc 4.000 USD khi đồng USD mạnh hơn và các số liệu kinh tế Mỹ gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đã giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD. Ảnh: Reuters.

Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục nhích lên và đồng USD tăng 0,2% khiến vàng giá vàng thế giới giao ngay rơi một mạch hơn 72 USD xuống 3.989 USD /ounce trong phiên giao dịch đang diễn ra, dù trước đó vẫn duy trì ổn định quanh mốc tâm lý 4.000 USD /ounce.

Cùng chung xu hướng, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 của Mỹ giảm 1,1%, xuống 4.005,2 USD /ounce.

Ở nhóm kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 2,8%, xuống còn 56,17 USD /ounce, giá bạch kim (platinum) giảm 0,9%, xuống 1.658,65 USD /ounce, còn palladium hạ 2,7%, xuống 1.279,25 USD /ounce.

Ngoài yếu tố liên quan đến trái phiếu và đồng USD, các chuyên gia của Kitco nhận định thị trường vàng đang gặp khó khăn trong việc giữ vững ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD /ounce và tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ, một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, vẫn duy trì ở mức tương đối tích cực.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ trong tháng 6 tăng 0,2%, sau khi số liệu tháng 5 được điều chỉnh lên mức tăng 1%. Tính trong 12 tháng qua, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng 6,7%. Tuy nhiên, nếu loại trừ doanh số bán ôtô, doanh số bán lẻ cốt lõi lại giảm 0,2% trong tháng 6. Mức chi tiêu đối với nhóm hàng hóa cốt lõi yếu hơn kỳ vọng, trong khi các nhà kinh tế dự báo chỉ số này sẽ đi ngang.

Các nhà kinh tế nhìn nhận dù báo cáo doanh số bán lẻ mang đến bức tranh có phần trái chiều, người tiêu dùng Mỹ vẫn đang duy trì sức mua khá tốt, bất chấp môi trường lạm phát còn nhiều thách thức.

Còn đối với vàng, việc thị trường kinh tế chuyển biến theo chiều hướng trên đồng nghĩa với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tập trung vào mục tiêu kiểm soát lạm phát. Đây cũng là yếu tố làm gia tăng khả năng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất vào cuối năm, qua đó gây áp lực lên giá vàng.

Một yếu tố đáng chú ý khác là việc giá dầu thô đang tăng càng làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ nóng trở lại. Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, nhận định trong một báo cáo: "Ngay cả khi một số dữ liệu kinh tế ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu, việc giá năng lượng duy trì ở mức cao sẽ khiến Fed khó có thể chuyển sang lập trường ôn hòa hơn. Do đó, các nhà đầu tư đang ưu tiên nắm giữ đồng USD hơn là vàng".