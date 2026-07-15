Sau khi tăng mạnh hơn 80 USD trong phiên giao dịch trước đó, giá vàng thế giới đang thu hẹp đà tăng và giao dịch quanh 4.060 USD/ounce.

Giá vàng thế giới thu hẹp đà tăng và hiện giao dịch quanh 4.060 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới đã trải qua phiên giao dịch ngày 14/7 (giờ Mỹ) với mức tăng từ 4.015 lên 4.105 USD , tức nhích khoảng 86 USD . Sang đến phiên giao dịch đang diễn ra, kim loại quý dần thu hẹp đà tăng và hiện giao dịch quanh 4.060 USD /ounce. Nếu so với mức đáy thiết lập hôm 13/7, giá vàng đã phục hồi hơn 1,5%.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai vàng giao tháng 8 tại Mỹ giảm nhẹ 4,4 USD so với giá chốt phiên, xuống quanh 4.065 USD /ounce.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2%, lên 58,79 USD /ounce; bạch kim tăng 1,6%, lên 1.629,83 USD /ounce; còn palladium nhích thêm 4,8%, lên 1.307,3 USD /ounce.

Đà tăng của vàng diễn ra sau khi số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ theo đuổi lập trường chính sách tiền tệ bớt cứng rắn hơn. Ngoài ra, đồng USD giảm 0,6% khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ nhu cầu mua vàng, theo Reuters.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định giá vàng tăng mạnh sau báo cáo CPI bất ngờ cho thấy lạm phát toàn phần giảm đáng kể và quan trọng hơn là lạm phát lõi không tăng so với tháng trước. Điều này sẽ khiến thị trường cắt giảm mạnh kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong các cuộc họp tháng 7 và tháng 9.

Ở thị trường dầu thô, sau khi tăng vọt 9% trong phiên đầu tuần, đà tăng của giá dầu đã trở nên chậm lại trong phiên 15/7. Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu hiện tăng hơn 1% lên 85,6 USD /thùng; trong khi dầu WTI tại Mỹ nhích nhẹ 0,8% lên sát 80 USD /thùng.

Mặt khác, theo ghi nhận trên Phố Wall, các chỉ số chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm khi kết phiên ngày 14/7, đặc biệt sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn kỳ vọng và kết quả kinh doanh của các ngân hàng lớn trở nên khả quan hơn. Chỉ số Dow Jones tăng 9,63 điểm (+0,02%) lên 52.508,27 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 28,25 điểm (+0,38%) lên 7.543,59 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 233,83 điểm (+0,9%) lên 26.107,01 điểm.

Theo số liệu công bố, lạm phát tiêu dùng của Mỹ đã hạ nhiệt nhiều hơn dự báo trong tháng 6. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,5% trong 12 tháng tính đến tháng 6, trong khi tháng 5 tăng đến 4,2%. Còn lạm phát lõi không ghi nhận thay đổi so với tháng trước. Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 15/7, để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lạm phát.