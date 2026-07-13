Vàng thế giới tiếp tục rớt giá

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm 50 USD và hiện giao dịch sát vùng 4.000 USD, đặc biệt khi đồng USD tăng mạnh trở lại.

Giá vàng thế giới hiện giảm mạnh 50 USD xuống quanh 4.069 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra đầu tuần này, đồng USD cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ tăng giá đã gây áp lực lên giá vàng, khiến kim loại quý giảm mạnh 50 USD xuống quanh 4.069 USD /ounce.

Tương tự, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn COMEX cũng giảm 36 USD xuống 4.077,7 USD /ounce.

Động thái trên diễn ra khi giới đầu tư nâng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất, chỉ một ngày trước khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh lần đầu điều trần trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức, theo Reuters.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,95% xuống 58,63 USD /ounce, bạch kim giảm 1,17% xuống 1.606 USD /ounce còn palladium hạ 1,35% xuống 1.243 USD /ounce.

Trong khi đó tại Phố Wall, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ khi nhà đầu tư theo dõi những diễn biến mới nhất tại Trung Đông và chuẩn bị cho loạt báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được công bố trong tuần này. Cụ thể, hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones giảm 135 điểm (-0,3%). Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0,3% và hợp đồng tương lai Nasdaq-100 mất 0,5%.

Cùng xu hướng, chứng khoán châu Á mở cửa phiên đầu tuần trong sắc đỏ giữa lúc xung đột tại khu vực Vịnh Ba Tư leo thang và Iran tuyên bố đã đóng cửa eo biển Hormuz. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1%, sau khi đã mất 1,7% trong tuần trước. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,2%. Trong khi đó, Kospi giảm 1,72%, còn Kosdaq, chỉ số tập trung các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, tăng nhẹ 0,6%. Chỉ số chuẩn S&P/ASX 200 của Australia cũng giảm 0,12%.

Tình hình phức tạp tại Trung Đông cũng khiến giá dầu tăng vọt, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm phát toàn cầu quay trở lại. Giá dầu Brent tăng 3,3% lên 78,5 USD /thùng, phục hồi mạnh từ mức đáy gần đây là 70,14 USD /thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ tăng 3,4% lên 73,83 USD /thùng.

Hiện tại, giới đầu tuần đang hướng về dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 6, dự kiến công bố vào ngày 14/7, có thể cho thấy lạm phát toàn phần hạ nhiệt so với mức 4,2%, nhờ giá xăng dầu giảm trong giai đoạn trước. Tuy nhiên, xu hướng này có thể nhanh chóng đảo chiều khi giá dầu đang tăng trở lại vì căng thẳng địa chính trị.