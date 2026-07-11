Giá vàng thế giới vẫn yếu

Dù đã phục hồi trở lại trên 4.100 USD/ounce, tính chung cả tuần giao dịch vừa qua, giá vàng vẫn đánh mất gần 2% giá trị.

Giá vàng thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần quanh mốc 4.119 USD. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần giảm nhẹ 3,1 USD xuống 4.119,4 USD /ounce. Kim loại quý đã trải qua tuần giao dịch đầy biến động khi rời xa mốc 4.200 USD và giảm xuống sát 4.000 USD . Đến gần cuối tuần, nhờ đồng USD thu hẹp đà tăng, mặt hàng này ghi nhận nhịp phục hồi trở lại trên 4.100 USD /ounce. Tuy nhiên tính chung cả tuần, giá vàng vẫn đánh mất gần 2% giá trị.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Securities, nhận định yếu tố lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại. Nhà đầu tư nhìn chung không muốn nắm giữ vàng và bạc vào thời điểm này, khiến giá vàng lùi dần về vùng 4.100 USD /ounce.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,7% xuống 59,56 USD /ounce; giá bạch kim tăng 0,4% lên 1.616,72 USD /ounce; trong khi giá palladium tăng 2,2% lên 1.274,5 USD /ounce.

Trái ngược hoàn toàn với vàng, tình hình địa chính trị căng thẳng đã hỗ trợ giá dầu tăng mạnh trong tuần, đặc biệt khi thị trường lo ngại nguồn cung bị gián đoạn sau các cuộc không kích mới giữa Mỹ và Iran. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu gần nhất dao động quanh 76 USD /thùng, vẫn thấp hơn đáng kể so với mốc 100 USD /thùng đạt được hồi đầu năm. Còn dầu WTI tại Mỹ giao dịch quanh 71 USD /thùng.

Phố Wall cũng khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong sắc xanh, với chỉ số S&P 500 tăng lên sát mức đỉnh lịch sử, nhờ màn chào sàn ấn tượng của SK Hynix tại Mỹ đã thắp lại sự lạc quan đối với nhóm cổ phiếu sản xuất chip nhớ. Trong khi đó, nhà đầu tư chuẩn bị đón mùa công bố kết quả kinh doanh quý chính thức khởi động vào tuần tới.

Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,42% lên 7.575,39 điểm, chỉ còn thấp hơn 0,45% so với mức đóng cửa cao kỷ lục được thiết lập vào ngày 2/6. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,29% lên 26.281,61 điểm, trong khi Dow Jones tăng 0,29% lên 52.637,01 điểm.

Tuần vừa rồi, biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố cho thấy sự chia rẽ theo hướng "diều hâu", khi các quan chức ngày càng lo ngại về tình trạng lạm phát ở mức cao. Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới số liệu lạm phát sẽ được công bố vào tuần tới, cùng phiên điều trần của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, nhằm tìm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.