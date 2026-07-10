Giá vàng trong nước tăng lên sát 150 triệu/lượng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng bật tăng gần 1 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (10/7) để hồi phục về sát 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bất ngờ tăng vọt. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này đã tăng 900.000 đồng so với giá đóng cửa phiên giao dịch liền trước (9/7).

Cùng thời điểm, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, hiện bán ra trên mốc 149,9 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, đây là lần thứ hai trong vòng một tuần qua giá vàng miếng tăng mạnh. Tính chung cả tuần, mỗi lượng vàng miếng đã tăng khoảng 1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng ở thời điểm cuối tuần trước nếu bán ra ngay ở thời điểm hiện tại sẽ chịu khoản lỗ khoảng 1,5 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TĂNG VỌT Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9

Diễn biến tăng mạnh cũng được các doanh nghiệp áp dụng với sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, mức tăng 1 triệu đồng mỗi lượng trong sáng nay.

Sau điều chỉnh, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng đang niêm yết giá mua vào vàng nhẫn quanh mức 146-149,9 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 147,8-149,9 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay đã hồi phục về mốc 4.124 USD /ounce. Hiện quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 131,7 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18 triệu đồng/lượng.