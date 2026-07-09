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Kinh doanh

Giá vàng trong nước gây bất ngờ

  • Thứ năm, 9/7/2026 09:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau nhiều phiên giao dịch suy yếu, giá vàng trong nước bất ngờ đứng yên trong phiên giao dịch sáng 9/7 trong bối cảnh giá vàng thế giới vẫn đang suy giảm.

Giá vàng trong nước giữ xu hướng đi ngang trong phiên giao dịch sáng ngày 9/7 bất chấp đà đi xuống của giá vàng thế giới. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (9/7), thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng ổn định khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đi ngang so với kết phiên trước. Đây là diễn biến bất ngờ khi giá vàng thế giới vẫn đang đi xuống khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Trước đó, giá vàng trong nước cũng thường xuyên bám sát diễn biến giá của thị trường thế giới.

Sáng nay, CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện cũng duy trì mức giá 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT ĐỘNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5

Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng.

Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở mức 148,5 triệu/lượng, trong khi giá mua vào giữ ở 145,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất tăng giá vàng miếng sáng nay. Trong đó, mỗi lượng vàng miếng SJC tại đây đã tăng 300.000 đồng ở chiều mua lên 145,8 triệu/lượng và tăng 200.000 đồng ở chiều bán lên 147,5 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp hiện dao động quanh 148 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, DOJI và Phú Quý, giá niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,5 - 148 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải duy trì mức giá 144,3 - 148,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng tiếp tục là đơn vị duy nhất tăng giá vàng nhẫn sáng nay, lên 145,8 - 147,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000 đồng so với giá chốt phiên ngày 8/7.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đang giao dịch ở vùng 4.071 USD/ounce, thấp hơn 5 USD so với phiên liền trước và đang trong xu hướng giảm phiên thứ 4 liên tiếp. So với 3 ngày trước, giá vàng thế giới đã mất hơn 2%. Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 130 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 19 triệu đồng/lượng.

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Hồng Nhung

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

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