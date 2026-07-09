Giá vàng trong nước gây bất ngờ

|
Giá vàng trong nước giữ xu hướng đi ngang trong phiên giao dịch sáng ngày 9/7 bất chấp đà đi xuống của giá vàng thế giới. Ảnh: Việt Linh.
Trong phiên giao dịch sáng nay (9/7), thị trường vàng trong nước duy trì xu hướng ổn định khi cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đi ngang so với kết phiên trước. Đây là diễn biến bất ngờ khi giá vàng thế giới vẫn đang đi xuống khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Trước đó, giá vàng trong nước cũng thường xuyên bám sát diễn biến giá của thị trường thế giới.
Sáng nay, CTCP Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1-5 chỉ hiện cũng duy trì mức giá 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT ĐỘNG
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
Xu hướng đi ngang không chỉ diễn ra tại SJC mà còn được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng.
Các đơn vị này đồng loạt neo giá bán vàng miếng ở mức 148,5 triệu/lượng, trong khi giá mua vào giữ ở 145,5 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, Mi Hồng là doanh nghiệp duy nhất tăng giá vàng miếng sáng nay. Trong đó, mỗi lượng vàng miếng SJC tại đây đã tăng 300.000 đồng ở chiều mua lên 145,8 triệu/lượng và tăng 200.000 đồng ở chiều bán lên 147,5 triệu đồng.
Đối với vàng nhẫn trơn, giá bán phổ biến tại các doanh nghiệp hiện dao động quanh 148 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ, DOJI và Phú Quý, giá niêm yết vàng nhẫn ở mức 144,5 - 148 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải duy trì mức giá 144,3 - 148,3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Mi Hồng tiếp tục là đơn vị duy nhất tăng giá vàng nhẫn sáng nay, lên 145,8 - 147,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000 đồng so với giá chốt phiên ngày 8/7.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đang giao dịch ở vùng 4.071 USD/ounce, thấp hơn 5 USD so với phiên liền trước và đang trong xu hướng giảm phiên thứ 4 liên tiếp. So với 3 ngày trước, giá vàng thế giới đã mất hơn 2%. Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 130 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 19 triệu đồng/lượng.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.