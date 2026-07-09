Giá vàng thế giới chưa ngừng giảm, dầu thô tăng vọt

Trong 3 phiên gần nhất, giá vàng thế giới đều ghi nhận mức giảm sâu về sát 4.000 USD/ounce, đồng thời mất hơn 2% giá trị. Trong khi đó, giá dầu thô tăng phiên thứ 3 liên tiếp.

Giá vàng thế giới có thời điểm rơi xuống sát vùng 4.000 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới đã ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp khi rơi một mạch hơn 90 USD , xuống 4.041 USD /ounce trong ngày 8/7 (giờ Mỹ), thậm chí có thời điểm giá kim quý chạm đáy 4.021 USD /ounce. Dù nỗ lực phục hồi trở lại trên mốc 4.080 USD , căng thẳng từ thỏa thuận Mỹ - Iran khiến mặt hàng này không thể duy trì đà tăng và chốt phiên ở 4.074,7 USD /ounce, tức giảm 30,1 USD so với giá kết phiên liền trước.

Còn trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng đang giảm thêm 5,7 USD xuống quanh 4.069 USD /ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ 0,02% lên 4.083 USD /ounce. Như vậy, chỉ trong 3 phiên gần nhất, kim loại quý đã bị "thổi bay" hơn 2% giá trị.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết yếu tố chính khiến giá vàng giảm hôm nay là căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại. Khi triển vọng ngừng bắn không còn, các tài sản rủi ro đồng loạt giảm giá và vàng cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 2,9% xuống còn 58,25 USD /ounce; giá bạch kim giảm 3,6% xuống 1.580,92 USD /ounce; trong khi giá palladium giảm 4,5% xuống còn 1.219,84 USD /ounce.

Liên quan đến giá dầu thô, các cuộc không kích mới nhất của Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng xung đột tại Trung Đông sẽ làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Tình hình này khiến giá dầu Brent tăng phiên thứ 3 liên tiếp, có thời điểm vượt mốc 79 USD /thùng trước khi thu hẹp đà tăng. Tương tự, giá dầu WTI tại Mỹ hiện tăng 1,1% lên quanh 74 USD /thùng.

Trong khi đó trên Phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran đã "không còn hiệu lực", theo Reuters. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7, chỉ số S&P 500 giảm 0,28% xuống 7.482,71 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,2% lên 25.870,65 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones giảm 1,09% xuống còn 52.348,39 điểm.

Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tháng trước cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo ngại lạm phát ở mức cao, khi áp lực tăng giá đang lan rộng và một số thành viên Fed cho rằng đã có cơ sở để tăng lãi suất ngay lập tức. Công cụ CME FedWatch chỉ ra rằng các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 vào khoảng 69%, tăng từ mức 62% ghi nhận hôm 7/7.