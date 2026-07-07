Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới hiện đã rời xa vùng giá 4.200 USD, mức cao nhất từng đạt được trong 2 tuần qua.

Trong phiên hiện tại, giá vàng thế giới giảm xuống quanh 4.133 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 7/7 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm 30,1 USD so với giá chốt phiên liền trước xuống quanh 4.133 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng giảm 20,7 USD xuống 4.146 USD /ounce.

Như vậy, kim loại quý đã đánh mất mức cao nhất 2 tuần qua, trong bối cảnh đồng USD tăng 0,1%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

"Chỉ số USD hôm nay tăng nhẹ và đây là yếu tố gây bất lợi cho giá vàng trong ngắn hạn", ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhận định.

Tuy nhiên, đà giảm đã phần nào được hạn chế khi các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang hạ nhiệt, qua đó làm suy yếu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới, theo Reuters.

Số liệu công bố tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 6 chậm lại đáng kể, đồng thời số liệu bảng lương của hai tháng trước cũng được điều chỉnh giảm. Điều này khiến thị trường thu hẹp kỳ vọng Fed sẽ sớm nâng lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 57% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Ở thời điểm hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Fed, dự kiến được công bố vào ngày 8/7 (giờ địa phương). Ông Wyckoff nói thêm các thông tin bất ngờ nào trong biên bản này đều có thể khiến thị trường biến động mạnh.

Ngoài vàng, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống còn 62,17 USD /ounce. Giá bạch kim giảm 0,4% xuống 1.630,86 USD /ounce, trong khi palladium tăng 0,1% lên 1.275,43 USD /ounce.

Đối với dầu thô, giá gần như đi ngang và dao động quanh mức giá từng được ghi nhận trước khi xung đột với Iran nổ ra. Giá dầu thô WTI của Mỹ giữ ổn định ở mức 68,69 USD /thùng, trong khi dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm nhẹ 0,03% xuống còn 72,1 USD /thùng.

Còn trên thị trường chứng khoán Mỹ, cả 3 chỉ số chính đều kết thúc phiên 6/7 trong sắc xanh, khi nhà đầu tư theo dõi những diễn biến mới trong ngành chip và AI trước mùa công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Cụ thể, Dow Jones tăng 0,29%, S&P 500 tăng 0,72% và Nasdaq Composite tăng 1,12%. Trong khi đó, chỉ số MSCI theo dõi thị trường chứng khoán toàn cầu tăng 0,41%.