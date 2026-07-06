Dự báo mới nhất về giá vàng tuần này

Phần lớn chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân đều kỳ vọng kim loại quý sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần giao dịch này.

Giá vàng thế giới vừa ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên sau chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới đã khép lại tuần giao dịch vừa qua với diễn biến tích cực, được hỗ trợ bởi loạt dữ liệu thị trường lao động Mỹ kém khả quan, những phát biểu bớt cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đà suy yếu của đồng USD.

Từng có thời điểm giao dịch dưới mốc 4.000 USD /ounce, kim loại quý sau đó đã phục hồi mạnh trong các phiên cuối tuần và tiến về vùng gần 4.200 USD /ounce.

Chấm dứt chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp

Giá vàng thế giới giao ngay tuần trước khởi đầu ở mức 4.080 USD /ounce nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán mạnh, lùi về vùng hỗ trợ 4.000 USD trong hai phiên giao dịch đầu tuần. Có lúc áp lực bán đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất tuần ở 3.942 USD /ounce trước khi lực mua quay trở lại.

Trong các phiên giao dịch tiếp theo, giá kim quý phục hồi mạnh trở lại trên mốc 4.100 USD /ounce, có lúc tiến sát ngưỡng 4.200 USD /ounce, trước khi hạ nhiệt và đóng cửa ở 4.176 USD /ounce.

Tính trong tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng 3,6%, chấm dứt chuỗi giảm 4 tuần liên tiếp trước đó. Dù vậy, so với giá giao dịch một tháng trước, mức giá hiện tại của vàng vẫn thấp hơn gần 6%.

Trong cuộc khảo sát giá vàng mới nhất của Kitco News với 16 chuyên gia phân tích Phố Wall, phần lớn giới chuyên gia đã có góc nhìn tích cực hơn với giá kim quý tuần này. Theo đó, có tới 11 chuyên gia (chiếm 69%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này; trong khi chỉ 2 chuyên gia (chiếm 13%) cho rằng giá sẽ giảm, và 3 người còn lại (chiếm 19%) nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Kết quả khảo sát trực tuyến với 183 nhà đầu tư cá nhân cũng phản ánh tâm lý tích cực trở lại trên thị trường. Trong đó, 99 người (chiếm 54%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 45 người (chiếm 25%) dự báo giá sẽ giảm, và 39 người (chiếm 21%) cho rằng vàng sẽ đi ngang.

DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ GIÁ VÀNG TUẦN NÀY Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 69 19 13 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Tuần này, thị trường vàng thế giới dự báo không có nhiều thông tin kinh tế quan trọng. Tâm điểm sẽ là báo cáo chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 6 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Hai đầu tuần. Giới đầu tư sẽ theo dõi sát báo cáo này để đánh giá liệu sự suy yếu của thị trường lao động thể hiện trong báo cáo việc làm gần đây có lan sang lĩnh vực dịch vụ hay không.

Bên cạnh đó, thị trường cũng sẽ chờ đợi Fed công bố biên bản cuộc họp FOMC tháng 6, dự kiến đưa ra vào giữa tuần. Biên bản này được kỳ vọng mang đến cái nhìn rõ nét hơn về các cuộc thảo luận nội bộ và định hướng chính sách của Fed.

Ngoài ra, báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ dự kiến cũng sẽ được giới đầu tư theo dõi sát sao để đánh giá về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ.

Các chuyên gia lạc quan với giá vàng

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng dường như đã thiết lập vùng đáy ngắn hạn quanh 3.943- 3.960 USD /ounce trước khi phục hồi mạnh sau báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng của Mỹ.

Theo ông, việc vàng bật tăng lên vùng 4.140 USD /ounce đã giúp kim loại quý thiết lập mức cao mới trong tuần. Vị chuyên gia này cho rằng động lượng tăng giá đang cải thiện rõ rệt và vàng có thể hướng tới vùng 4.260 USD /ounce trong những tuần tới.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao của FxPro, cũng nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục đi lên trong tuần này. Theo ông, báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ đủ yếu để làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất, nhưng chưa đến mức làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế. Điều này đã tạo điều kiện để đồng USD suy yếu và giúp vàng giữ vững mốc tâm lý 4.000 USD /ounce.

Ông Kuptsikevich cho rằng đợt điều chỉnh kéo dài trong 4 tháng qua nhiều khả năng chỉ mang tính kỹ thuật sau chu kỳ tăng mạnh suốt 3 năm trước đó. Trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn duy trì xu hướng gia tăng dự trữ vàng, kim loại quý có cơ hội bước vào một chu kỳ tăng giá mới.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, ông Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, cũng duy trì quan điểm tích cực. Theo ông, vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD /ounce đã phát huy hiệu quả khi thu hút lực mua mạnh, qua đó mở ra khả năng hình thành một nhịp tăng mới nếu giá tiếp tục giữ vững trên các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ của Forexlive.com, đánh giá việc giá vàng lấy lại mốc 4.100 USD /ounce sau báo cáo việc làm của Mỹ là tín hiệu tích cực, song chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng mới. Theo ông, trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng vẫn dao động trong vùng 4.000- 4.400 USD /ounce.

Ông Button cho rằng đà tăng của vàng sẽ khó bền vững nếu dòng tiền toàn cầu vẫn tiếp tục chảy mạnh vào thị trường chứng khoán Mỹ và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, qua đó duy trì sức mạnh của đồng USD.

Vị chuyên gia này đồng thời nhận định các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vàng nếu giá duy trì quanh vùng 4.000 USD /ounce. Theo ông, dự trữ vàng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin đối với đồng nội tệ và tạo dư địa ứng phó khi xảy ra các cú sốc tài chính.