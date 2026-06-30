Giá vàng thế giới gây bất ngờ

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt vượt mốc 4.100 USD/ounce sau khi báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ thấp hơn dự báo làm tăng kỳ vọng Fed giảm áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng thế giới tăng vọt gần 100 USD sau báo cáo việc làm của Mỹ kém tích cực. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay bất ngờ tăng gần 100 USD /ounce, tương đương mức tăng ròng hơn 2%, lên thẳng mốc 4.124 USD /ounce.

Động lực tăng giá của kim loại quý đến ngay sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 6 với kết quả kém tích cực hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt cứng rắn trong chính sách tiền tệ.

Cụ thể, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm phi nông nghiệp, thấp hơn nhiều so với mức dự báo 115.000. Đồng thời, số liệu việc làm của tháng 4 và tháng 5 cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%.

Sau khi dữ liệu được công bố, đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 4,47%, qua đó hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng các số liệu hiện tại chưa đủ để buộc Fed thay đổi chính sách ngay lập tức. Thị trường hiện kỳ vọng khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách, nếu có, sẽ lùi sang tháng 12 thay vì tháng 10 như trước.

Giá vàng thế giới ghi nhận một nhịp tăng dựng đứng lên trên vùng 4.100 USD /ounce. Nguồn: Kitco.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát diễn biến thị trường trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh Mỹ vào ngày 4/7 và báo cáo lạm phát dự kiến công bố ngày 14/7. Thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ có thể khiến biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng trở nên mạnh hơn.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết ưu tiên của Fed vẫn là đưa lạm phát về mục tiêu, song thừa nhận rủi ro lạm phát đã giảm bớt trong những tuần gần đây.

Theo ông Waleed Said, chuyên gia phân tích kỹ thuật tại GivTrade, số liệu việc làm yếu hơn dự kiến là tín hiệu tích cực đối với thị trường kim loại quý vì làm giảm áp lực để Fed tiếp tục tăng lãi suất. Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ đang dần hạ nhiệt và Fed có thể phải cân nhắc lại lộ trình chính sách tiền tệ trong thời gian tới.