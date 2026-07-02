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Kinh doanh

Giá vàng trong nước bất ngờ đảo chiều tăng

  • Thứ năm, 2/7/2026 10:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng bật tăng 2 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (2/7) để hồi phục về mốc 148 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tròn trơn cùng bật tăng mạnh 2 triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng 2/7. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá này đã tăng tới 2 triệu đồng so với giá đóng cửa phiên giao dịch liền trước (1/7).

Cùng thời điểm, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng SJC, hiện bán ra trên mốc 148 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, đây là đợt tăng mạnh duy nhất của vàng miếng kể từ đầu tuần. Trong 3 phiên giao dịch liền trước, mặt hàng này đã trải qua các nhịp giảm sâu liên tục và mất tới hơn 2 triệu đồng/lượng. Như vậy, dù phục hồi mạnh trong phiên sáng nay, giá vàng miếng vẫn chưa thể lấy lại toàn bộ những gì đã mất kể từ đầu tuần.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán vẫn được các doanh nghiệp giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vàng từ đầu tuần này đến nay vẫn đang ôm khoản lỗ khoảng 3 triệu đồng cho mỗi lượng vàng miếng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC BẤT NGỜ TĂNG
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4

Diễn biến tăng mạnh cũng được các doanh nghiệp áp dụng với sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, mức tăng khoảng 2 triệu đồng mỗi lượng trong sáng nay.

Sau điều chỉnh, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá mua vào vàng nhẫn quanh mức 145,8-145,4 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 148-148,4 triệu đồng. Riêng Công ty Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở mức 146 - 147,7 triệu đồng/lượng.

Đà tăng vọt của giá vàng trong nước chủ yếu có tác động từ diễn biến giá vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng thế giới đã hồi phục về mốc 4.000 USD, hiện giao dịch chắc chắn tại 4.051 USD/ounce, tương đương mức tăng hơn 20 USD (+0,5%) so với giá chốt phiên liền trước.

Hiện quy đổi giá vàng miếng ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 129,3 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước gần 19 triệu đồng/lượng.

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Hồng Nhung

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  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

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