Giá vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới chốt phiên giảm hơn 70 USD xuống sát 4.000 USD/ounce. Hiện, kim loại quý tiếp tục giảm xuống quanh vùng 3.990 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đang giảm hơn 25 USD xuống quanh 3.990 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Đầu phiên giao dịch ngày 29/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới dao động giằng co quanh vùng 4.030- 4.060 USD /ounce, trước khi rớt hơn 50 USD xuống vùng 4.000 USD /ounce. Sau đó, kim loại quý ghi nhận mức giá chốt phiên giảm mạnh 73 USD xuống 4.015,6 USD /ounce, trong khi hợp đồng tương lai vàng giao tháng 8 tại Mỹ cũng kết phiên giảm 1,4% xuống 4.038,9 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá mặt hàng này đang tiếp tục giảm thêm 25,1 USD xuống quanh 3.990 USD /ounce.

Trên thị trường các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,6% xuống còn 58,19 USD /ounce; bạch kim giảm 2,1% xuống 1.580,45 USD /ounce; còn palladium tăng 1,1% lên 1.222,24 USD /ounce.

Việc giá vàng giảm xuống dưới mốc 4.000 USD do đồng USD đang hướng tới mức tăng theo tháng mạnh nhất trong gần một năm. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua sử dụng các đồng tiền khác, theo Reuters.

Ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, nhận định thị trường đang đặc biệt theo dõi các diễn biến ở Trung Đông. Căng thẳng đã gia tăng trở lại vào cuối tuần và nhà đầu tư vẫn đang điều chỉnh kỳ vọng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ.

Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu giảm nhẹ 0,57% xuống 73,5 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ giảm 0,8% xuống quanh 70 USD /thùng. Ngược lại, hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,3%, lên 73 USD /thùng. Còn hợp đồng tương lai dầu WTI tăng 1,9%, lên 70,5 USD /thùng.

Mặt khác, chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 29/6 với mức tăng mạnh, trong đó chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran dịu bớt sau các diễn biến cuối tuần. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn tăng mạnh sau giai đoạn bị bán tháo gần đây.

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones tăng 306,63 điểm (+0,59%) lên 52.182,74 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 86,41 điểm (+1,18%) lên 7.440,43 điểm, chỉ số Nasdaq Composite tăng 522,53 điểm (+2,07%) lên 25.820,14 điểm.

Ngoài ra, cổ phiếu SpaceX tăng 7,2% sau khi Nasdaq thông báo doanh nghiệp mới niêm yết này sẽ được bổ sung vào chỉ số Nasdaq-100 từ ngày 7/7. Trong khi đó, cổ phiếu của công ty mẹ Google là Alphabet tăng 4,8% trong phiên giao dịch đầu tiên sau khi chính thức được đưa vào rổ chỉ số Dow Jones.

Hiện, giới đầu tư đang chờ báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP vào ngày 1/7 và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào ngày 2/7 để có thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

"Nếu dữ liệu việc làm vẫn cho thấy thị trường lao động rất vững mạnh, giá vàng có thể giảm xuống các mức thấp mới vì điều đó sẽ củng cố quan điểm Fed sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn", ông Grant cho biết thêm.