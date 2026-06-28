Giá vàng giảm 4 tuần liên tiếp, nhà đầu tư có nên 'bắt đáy'?

Giá vàng đã có 4 tuần giảm liên tiếp, làm dấy lên kỳ vọng bắt đáy. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng kim loại quý chưa thể thoát khỏi áp lực điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới đã giảm 4 tuần liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Đà tăng nhờ lực mua bắt đáy và nhu cầu trú ẩn an toàn nhanh chóng bị thay thế bởi làn sóng bán tháo sau khi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo, lạm phát vẫn ở mức cao, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất gia tăng.

Tâm lý bi quan bao trùm thị trường

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần này ở mức 4.142 USD /ounce rồi nhanh chóng chạm đỉnh tuần ở 4.221 USD /ounce nhưng không duy trì được lâu, khi đồng USD mạnh lên và thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong cuộc chiến kiềm chế lạm phát.

Áp lực bán gia tăng trong hai ngày thứ ba và thứ tư khiến giá vàng lần lượt đánh mất mốc 4.100 USD , có thời điểm xuyên thủng 4.000 USD /ounce. Có thời điểm trong phiên giao dịch chiều thứ tư, giá vàng giao ngay chạm mức thấp nhất tuần là 3.959 USD /ounce, khi kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất cùng lực bán kỹ thuật lấn át nhu cầu trú ẩn.

Sang thứ năm, giá vàng dần ổn định sau khi chỉ số lạm phát PCE tháng 5 của Mỹ báo tăng, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 215.000. Đến phiên cuối tuần, giá vàng phục hồi mạnh hơn khi căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang, đẩy giá dầu tăng và kích hoạt nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Dù vậy, mức tăng này vẫn chưa đủ để bù đắp toàn bộ mức giảm trong tuần.

Kết thúc tuần giao dịch, dù không thể chinh phục trở lại mốc 4.100 USD /ounce, giá vàng giao ngay vẫn đóng cửa ngay dưới ngưỡng này ở 4.089 USD /ounce.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan đang chiếm ưu thế trên thị trường. Trong số 18 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ 5 người (chiếm 28%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 8 chuyên gia (chiếm 44%) cho rằng giá tiếp tục giảm và 5 người còn lại (chiếm 28%) nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, kết quả khảo sát trực tuyến với 238 người tham gia cũng phản ánh xu hướng thận trọng hơn khi kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao. Có 89 nhà đầu tư (chiếm 37%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 109 người (chiếm 46%) cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm. 17% còn lại nhận định giá vàng sẽ dao động trong vùng hiện tại.

DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VỚI GIÁ VÀNG TIẾP TỤC ẢM ĐẠM VÀO TUẦN SAU Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 28 28 44 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Tuần tới, thị trường sẽ lần lượt đón nhận các số liệu quan trọng nhằm đánh giá sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Thứ ba, Mỹ sẽ công bố Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng cùng số liệu việc làm còn trống JOLTS tháng 5.

Sang thứ tư, giới đầu tư sẽ theo dõi báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP, Chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 6 và bài phát biểu của Thống đốc Fed Kevin Warsh tại một sự kiện do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tổ chức.

Đến sáng thứ năm, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ - dữ liệu được xem là có ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng lãi suất của Fed và diễn biến của thị trường tài chính toàn cầu.

Cảnh báo nguy cơ giá vàng giảm về 3.800 USD

Đánh giá về triển vọng tuần tới, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng việc giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD /ounce đã kích hoạt lực mua bắt đáy, giúp kim loại quý phục hồi vào cuối tuần. Tuy nhiên, theo ông, xu hướng tăng vẫn chưa được xác nhận.

Ông Chandler nhận định lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Dù vậy, những yếu tố này có thể bị lấn át bởi đà tăng của đồng USD cũng như áp lực bán trên thị trường chứng khoán công nghệ.

Ông Sean Lusk, Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, nhận định vùng 3.700- 3.800 USD /ounce có thể trở thành vùng hỗ trợ mạnh nếu giá tiếp tục suy yếu trong vài tuần tới. Dù vậy, ông vẫn duy trì quan điểm tích cực, cho rằng xu hướng tăng của các kim loại quý chưa kết thúc mà chỉ đang trải qua một nhịp điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của FxPro, tiếp tục nghiêng về kịch bản giảm giá trong tuần tới. Theo ông, dù vàng phục hồi vào cuối tuần, kim loại quý này vẫn đang trải qua tuần giảm thứ tư liên tiếp và liên tục chịu áp lực quanh ngưỡng tâm lý 4.000 USD /ounce.

Các chuyên gia của CPM Group duy trì quan điểm thận trọng khi giữ khuyến nghị bán đối với vàng, đặt mục tiêu giá ở mức 3.800 USD /ounce và ngưỡng cắt lỗ tại 4.125 USD /ounce. Theo CPM Group, đà giảm hiện nay phản ánh việc nhà đầu tư tiếp tục chốt lời sau giai đoạn giá vàng tăng mạnh kéo dài từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, hàng loạt yếu tố như thị trường chứng khoán khởi sắc, giá dầu suy yếu, dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo và kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao đều đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn.

Trong khi phần lớn chuyên gia vẫn nghiêng về kịch bản thận trọng, ông Michael Moor, nhà sáng lập Moor Analytics, lại cho rằng giá vàng có nhiều khả năng tiếp tục tăng trong những phiên tới. Dù vậy, ông Moor cũng cảnh báo rằng vùng quanh 4.000 USD /ounce vẫn là mốc kỹ thuật rất quan trọng. Nếu giá giữ vững trên khu vực này, khả năng phục hồi sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu phá vỡ vùng hỗ trợ này một cách dứt khoát, áp lực bán có thể gia tăng trở lại.