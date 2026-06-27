'Cá mập' vừa bán tháo hơn 17 tấn vàng

Chỉ trong 4 ngày, quỹ vàng lớn nhất thế giới đã xả hơn 17 tấn vàng ra thị trường khi giá kim loại quý rơi xuống vùng thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Quỹ vàng lớn nhất thế giới xả ròng hơn 17 tấn vàng chỉ trong 4 ngày. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, trong ngày 26/6, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 2 tấn vàng, kéo lượng vàng nắm giữ xuống còn khoảng 1.005 tấn. Như vậy, đây là phiên thứ 4 liên tiếp quỹ này bán tháo với tổng khối lượng hơn 17 tấn kim loại quý.

Đáng chú ý, đà bán tháo diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng khép lại tuần giao dịch trong trạng thái "đầy mong manh" khi giá vẫn bám trụ quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD /ounce. Kim loại quý này đang trên đà ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 8/2023.

Các chuyên gia Kitco nhận định trong những tháng gần đây, thị trường vàng gặp nhiều khó khăn khi cuộc chiến tại Iran gây gián đoạn nghiêm trọng thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu tăng mạnh và làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Những lo ngại này đang dần trở thành hiện thực sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển từ xu hướng nới lỏng sang lập trường cứng rắn hơn, phát tín hiệu ủng hộ khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Đồng thời, nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, qua đó thúc đẩy trở lại câu chuyện "Chủ nghĩa ngoại lệ của nước Mỹ", quan điểm cho rằng kinh tế Mỹ vượt trội so với phần còn lại của thế giới, và tiếp thêm động lực cho đồng USD.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco, Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Hợp đồng tương lai và Ngoại hối tại Tastylive, cho biết sau 4 tháng giữ quan điểm trung lập với vàng, ông đã chuyển sang đánh giá tiêu cực sau cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất của Fed.

Dù Fed giữ nguyên lãi suất, các dự báo kinh tế cập nhật của cơ quan này cho thấy sự ủng hộ đối với một đợt tăng lãi suất trước cuối năm. Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của ngân hàng trung ương vẫn là đảm bảo ổn định giá cả.

Alex Kuptsikevich, Giám đốc Phân tích Thị trường của FxPro, cho rằng mặc dù vàng vẫn kết tuần trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng, ông nghi ngờ mốc 4.000 USD sẽ khó có thể trụ vững trong tương lai.

Ông lưu ý rằng diễn biến giá gần đây đã hình thành mô hình kỹ thuật tiêu cực mang tên "giao cắt tử thần", tức xảy ra khi đường trung bình động 50 ngày cắt xuống dưới đường trung bình động 200 ngày. "Từ nửa cuối tuần, phe bán liên tục tìm cách kéo giá xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD , nhưng đến chiều thứ Sáu thì áp lực đã phần nào giảm bớt", ông nói.

Ngoài ra trên biểu đồ tuần, các nỗ lực đưa giá trở lại trên đường trung bình động 50 tuần đều thất bại. Tuy nhiên, đây cũng là vùng hỗ trợ từng phát huy tác dụng vào cuối năm ngoái, vì vậy có thể sẽ diễn ra một cuộc giằng co quyết liệt quanh khu vực hiện tại.

David Morrison, Chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, cũng cảnh báo động lượng ngắn hạn của vàng vẫn nghiêng hẳn về phía tiêu cực. Ông phân tích dù chỉ báo MACD trên biểu đồ ngày cho thấy vàng đang ở trạng thái quá bán, nhưng "trạng thái quá bán" vẫn chưa sâu như hồi tháng 3. Điều đó đồng nghĩa với khả năng phe bán sẽ còn một đợt ép giá nữa nhằm buộc các nhà đầu tư mua trước đó phải cắt lỗ.

Trong khi đó, Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX.com, nhận định diễn biến giá trong tuần tới sẽ đóng vai trò quyết định xem vàng đã tạo đáy hay chưa. Thị trường đã chứng kiến giá giảm xuống dưới mốc 4.000 USD nhưng lực bán không đủ mạnh để kéo giá giảm sâu hơn.

Tuy nhiên, nếu nhịp phục hồi lần này tiếp tục suy yếu giống các đợt tăng trước đó, nguy cơ phá vỡ vùng hỗ trợ sẽ rất lớn và sẽ mở đường để giá quay về vùng 3.500 USD trong vài tuần tới. Ở chiều ngược lại, mức 4.098 USD , vùng đáy thiết lập vào tháng 3, sẽ là vùng kháng cự đầu tiên cần theo dõi, sau đó là vùng 4.200 USD .

Bất chấp những rủi ro giảm giá đáng kể, nhiều chuyên gia nhìn nhận mặt bằng giá hiện nay mang lại cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn. Một số ý kiến nhận định rất khó để vàng duy trì dưới mốc 4.000 USD trong thời gian dài. Họ cũng lưu ý dù nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương đã chậm lại, hoạt động mua vào của khu vực chính thức vẫn là nguồn hỗ trợ quan trọng, qua đó có thể tạo nền giá vững chắc cho thị trường.