Nhà đầu tư 'ngại' xuống tiền, VN-Index quay đầu giảm

Nhà đầu tư gia tăng trạng thái phòng thủ khi lực cầu suy yếu, khiến chỉ số VN-Index giằng co quanh tham chiếu và thanh khoản trên cả 3 sàn giảm gần 10% so với phiên trước.

Thị trường chứng khoán phân hóa trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng. Ảnh: Phương Lâm.

Sau 2 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam quay đầu điều chỉnh trong phiên 11/8 khi tâm lý thận trọng bao trùm phần lớn thời gian giao dịch. Chỉ số VN-Index chủ yếu giằng co quanh mốc tham chiếu, cho thấy cả bên mua lẫn bên bán đều chưa sẵn sàng đẩy mạnh vị thế.

Thanh khoản cũng phản ánh rõ trạng thái thăm dò. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE, HNX và UPCoM chỉ đạt khoảng 17.100 tỷ đồng , giảm gần 10% so với phiên trước. Dòng tiền chưa có động lực đủ mạnh để tạo ra một xu hướng rõ ràng, trong khi áp lực bán tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số không thể duy trì sắc xanh.

Kết phiên, chỉ số VN-Index giảm 3,36 điểm (-0,2%) xuống 1.773,41 điểm. Ở chiều ngược lại, HNX-Index tăng 3,23 điểm (+1,1%) lên 290,91 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,14 điểm (-0,1%) xuống 127,18 điểm.

Thị trường chung hôm nay vẫn có phần nghiêng về bên tăng điểm, nhưng diễn biến phân hóa khá mạnh. Toàn thị trường ghi nhận 358 mã tăng (gồm 33 mã tăng trần), 860 mã giữ tham chiếu và 331 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn).

Tại nhóm vốn hóa lớn, rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận 19 mã giảm, 8 mã tăng và 3 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index theo đó mất hơn 2 điểm, lùi về quanh 1.922 điểm.

VN-Index tiếp tục giằng co quanh khu vực 1.770 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực điều chỉnh tập trung đáng kể tại nhóm năng lượng và tài chính. Trong đó, GAS giảm 2,9%, trở thành một trong những cổ phiếu tác động tiêu cực đáng kể đến VN-Index.

Cùng chiều, loạt cổ phiếu như VCB (-0,8%), CTG (-1,5%), BID (-0,9%), VPB (-1,4%), BSR (-2,1%), TCB (-1,1%), GVR (-1,3%), PLX (-2,4%) và BVH (-2,2%).

Ở chiều ngược lại, lực đỡ đến từ một số cổ phiếu riêng lẻ như LPB (+2,7%), TCX (+2%), VHM (+0,7%), VJC (+1,4%), MBB (+0,7%), GEL (+2,3%) và VIX (+1,8%).

Đáng chú ý, một số mã chứng khoán đã ghi nhận đà tăng hết biên độ như GEE, FRT và CRV cũng góp phần cải thiện chỉ số chung của thị trường, dù chưa đủ sức bù đắp áp lực từ nhóm vốn hóa lớn.

Một điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Sau những phiên mua bán đan xen, khối ngoại quay lại bán ròng gần 500 tỷ đồng trên thị trường hôm nay.

Trong đó, dòng vốn ngoại tập trung bán tại một số bluechip, với TCB bị bán ròng khoảng 221 tỷ đồng , VHM (- 184 tỷ đồng ), FPT (- 104 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại phân bổ vào một số cổ phiếu như VNM (+ 60 tỷ đồng ), FRT (+ 59 tỷ đồng ), LPB (+ 55 tỷ đồng ).