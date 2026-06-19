'Cá mập' bắt đáy hơn 7 tấn vàng

Quỹ vàng lớn nhất thế giới đã mua ròng hơn 7 tấn vàng sau chuỗi ngày liên tục bán tháo, đặc biệt vào thời điểm giá kim loại quý đang giảm mạnh.

Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2 phiên liên tiếp, giữa lúc giá vàng giảm sâu. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua ròng hơn 7 tấn vàng trong phiên ngày 18/6. Đây là phiên mua vào thứ 2 liên tiếp của quỹ này, qua đó nâng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 1.020,5 tấn.

Động thái gom mạnh của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới chịu áp lực bán tháo mạnh từ nhà đầu tư. Chỉ trong 24 giờ qua, mặt hàng này đã mất hơn 3% giá trị.

Các chuyên gia Kitco nhận định sau khi vàng giữ vững ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD /ounce và bật tăng mạnh ngay đầu tuần, cục diện trên thị trường kim loại quý một lần nữa đảo chiều.

Thị trường Mỹ sẽ nghỉ giao dịch vào ngày thứ Sáu nhân dịp lễ Juneteenth. Đối với nhiều nhà đầu tư, kỳ nghỉ này đến rất đúng lúc, sau khi thị trường vàng hứng chịu đợt bán tháo mạnh vào cuối ngày 17/6. Nguyên nhân là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố các dự báo kinh tế mới, cho thấy khả năng lãi suất có thể được nâng lên vào cuối năm nay.

Những phát biểu của Kevin Warsh cùng với các dự báo mới của Fed đã tạo thêm áp lực lên vàng, khiến thị trường gần như đánh mất toàn bộ mức tăng đạt được từ đầu tuần.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng sau đợt giảm mạnh vừa qua, thị trường vàng đang rơi vào trạng thái lưỡng lự. Cụ thể, tâm lý thị trường khó có thể cải thiện cho đến khi diễn biến giá thực sự khởi sắc trở lại.

Hiện tại, ông Hansen nhận định đường trung bình động 200 ngày vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Giá vàng đang được giao dịch thấp hơn khoảng 200 USD so với ngưỡng này, khiến các nhà đầu tư theo xu hướng chưa sẵn sàng quay lại mua vào. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh giá vàng cần tiếp tục duy trì trên mốc 4.000 USD /ounce.

Trong một báo cáo khác, Simon-Peter Massabni, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại XS.com, nhận định vàng hiện bị kẹt giữa 2 lực kéo trái chiều, với việc Fed theo hướng "diều hâu" và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, qua đó làm thị trường biến động mạnh trong ngắn hạn.

Dù giá vàng gần đây suy giảm, ông Massabni không cho rằng xu hướng tăng dài hạn đã chấm dứt. Thị trường tài chính thường phản ứng thái quá trước những diễn biến ngắn hạn, trong khi các yếu tố nền tảng mới là thứ quyết định xu hướng dài hạn. "Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của các ngân hàng trung ương, các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn đang gia tăng dự trữ vàng và nợ công của Mỹ tiếp tục phình to với tốc độ chưa từng có", ông nói thêm.

Bên cạnh những diễn biến địa chính trị, các số liệu kinh tế sắp công bố cũng có thể tạo thêm biến động cho thị trường vàng.

Sự kiện quan trọng nhất tuần tới là báo cáo GDP quý I và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ. Các chuyên gia cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đặc biệt nhạy cảm với dữ liệu lạm phát, nhất là sau khi Fed phát đi tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ.

Nhà đầu tư cũng theo dõi sát dữ liệu PMI sơ bộ lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của S&P Global nhằm đánh giá sức chống chịu của nền kinh tế Mỹ trước áp lực lạm phát gia tăng. Dù rủi ro giảm giá trong ngắn hạn vẫn hiện hữu, nhiều chuyên gia hàng hóa vẫn xem mặt bằng giá vàng hiện nay là cơ hội mua vào.