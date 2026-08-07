'Cỗ máy in tiền' hơn 290.000 tỷ của Tập đoàn Bảo Việt vận hành thế nào

Không chỉ kinh doanh bảo hiểm, Tập đoàn Bảo Việt còn sở hữu danh mục đầu tư tài chính quy mô hơn 290.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 166.000 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 mới công bố, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 10.704 tỷ đồng , tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ mảng bảo hiểm tăng mạnh 66%, lên 983 tỷ đồng , cho thấy hiệu quả khai thác đã được cải thiện đáng kể.

Lần đầu lãi nghìn tỷ đồng một quý

Trong kỳ, hầu hết khoản chi phí của Bảo Việt đều tăng. Chi phí bán hàng tăng 33% lên 719 tỷ đồng , trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14% lên 2.232 tỷ đồng . Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 46%, còn hơn 1.200 tỷ đồng .

Khép lại quý II, tập đoàn bảo hiểm này ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.047 tỷ đồng , tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, nếu nhìn vào cơ cấu tài sản của Bảo Việt, động lực tăng trưởng của tập đoàn này chủ yếu tiếp tục đến từ hoạt động đầu tư tài chính, lĩnh vực nhiều năm qua được xem là "cỗ máy in tiền" của doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính trong quý II của Bảo Việt đạt hơn 4.400 tỷ đồng , tăng 31% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí liên quan, mảng này mang về gần 3.237 tỷ đồng lợi nhuận, tăng hơn 18%, qua đó tiếp tục đóng vai trò là động lực chính nâng đỡ kết quả kinh doanh của tập đoàn.

Trong phần giải trình báo cáo tài chính, ban lãnh đạo Bảo Việt cũng cho biết kết quả kinh doanh tích cực quý gần nhất đến từ việc cơ cấu danh mục đầu tư linh hoạt, tận dụng sự phục hồi của thị trường tài chính nói chung và thị trường vốn nói riêng. Chiến lược này góp phần cải thiện biên lợi nhuận, đồng thời duy trì hiệu quả tài chính bền vững.

LỢI NHUẬN QUÝ CỦA BẢO VIỆT LẦN ĐẦU ĐẠT MỐC NGHÌN TỶ KQKD hàng quý của Bảo Việt Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. 0 5,0K 10K 15K I/2025 II III IV I/2026 II I/2025 Doanh thu thuần 9.974 II Doanh thu thuần 10.661 III Doanh thu thuần 9.750 IV Doanh thu thuần 10.550 I/2026 Doanh thu thuần 9.819 II Doanh thu thuần 10.704 I/2025 Lợi nhuận sau thuế 687 II Lợi nhuận sau thuế 705 III Lợi nhuận sau thuế 798 IV Lợi nhuận sau thuế 874 I/2026 Lợi nhuận sau thuế 816 II Lợi nhuận sau thuế 1.047 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Thực tế, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường có xu hướng nhích lên vài tháng qua. Nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi 0,5-1%, đưa lãi suất ở một số kỳ hạn trung và dài hạn lên trên 7-9%/năm, đặc biệt đối với các khoản tiền gửi giá trị lớn.

Với quy mô tiền gửi ngân hàng khổng lồ, Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi đáng kể từ xu hướng lãi suất huy động tăng. Danh mục tiền gửi không chỉ tạo nguồn thu ổn định mà còn giúp tập đoàn gia tăng đáng kể thu nhập lãi.

"Cỗ máy in tiền" hơn 290.000 tỷ

Tính đến ngày 30/6/2026, Bảo Việt tiếp tục sở hữu danh mục đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn với quy mô lên tới 290.111 tỷ đồng , tăng hơn 8% so với đầu năm.

Trong đó, tiền gửi ngân hàng vẫn là kênh đầu tư chủ lực. Giá trị tiền gửi ngắn hạn của tập đoàn đạt gần 115.667 tỷ đồng , giảm 7% so với đầu năm, trong khi tiền gửi dài hạn tăng mạnh 86%, lên 51.041 tỷ đồng .

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng Đồng Việt Nam tại các tổ chức tín dụng có thời gian đáo hạn từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm, với mức lãi suất cao nhất khoảng 8,6%/năm.

TIỀN GỬI, TRÁI PHIẾU, CHỨNG KHOÁN ĐEM VỀ HÀNG NGHÌN TỶ CHO TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT 2,3K 2,5K 2,8K 3,0K 3,3K 3,5K I/2025 II III IV I/2026 II I/2025 Lợi nhuận tài chí… 2.563 II Lợi nhuận tài chí… 2.703 III Lợi nhuận tài chí… 2.916 IV Lợi nhuận tài chí… 2.919 I/2026 Lợi nhuận tài chí… 2.958 II Lợi nhuận tài chí… 3.238 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Tổng quy mô tiền gửi ngân hàng của Bảo Việt hiện đạt khoảng 166.708 tỷ đồng , tương đương hơn một nửa tổng tài sản của tập đoàn. Quy mô tiền gửi này thậm chí còn lớn hơn số dư tiền gửi khách hàng của nhiều ngân hàng thương mại như NCB ( 144.567 tỷ đồng ); ABBank ( 146.668 tỷ đồng - quý I/2026); OCB ( 159.695 tỷ đồng )...

"Núi tiền" này tiếp tục tạo ra nguồn thu ổn định cho Bảo Việt. Tính riêng trong quý II, doanh nghiệp ghi nhận gần 2.636 tỷ đồng lãi tiền gửi, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, thu nhập từ lãi tiền gửi đạt hơn 4.900 tỷ đồng , tăng hơn 42%.

Ngoài tiền gửi ngân hàng, Bảo Việt cũng phân bổ một phần danh mục đầu tư vào thị trường chứng khoán. Đến cuối quý II, giá trị chứng khoán kinh doanh đạt hơn 4.254 tỷ đồng , chủ yếu là các cổ phiếu vốn hóa lớn như ACB, FPT, VNM (Vinamilk) và CTG (VietinBank).

Bên cạnh đó, tập đoàn đang nắm giữ hơn 118.485 tỷ đồng trái phiếu, mang về hơn 1.466 tỷ đồng tiền lãi trong quý II.

Danh mục này chủ yếu gồm trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 14-30 năm, cùng với trái phiếu doanh nghiệp kỳ hạn 3-10 năm. Mức lãi suất cao nhất đối với các khoản đầu tư trái phiếu lên tới 10%/năm.