Cổ phiếu PV GAS 'đắt hàng'

Cổ phiếu GAS bất ngờ tăng kịch trần với thanh khoản cao nhất nửa tháng, trở thành tâm điểm dòng tiền trên sàn chứng khoán trong phiên 7/8.

Cổ phiếu GAS ghi nhận giao dịch khởi sắc sau khi PV GAS báo lãi quý II cao kỷ lục. Ảnh: GAS.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 7/8 với sắc xanh sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp. Dù lực cầu vẫn tỏ ra thận trọng trong bối cảnh VN-Index dao động quanh vùng cản quan trọng, dòng tiền đã quay trở lại ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp chỉ số duy trì đà tăng đến cuối phiên.

Ngay từ đầu phiên, thị trường giao dịch khá giằng co khi tâm lý phòng thủ vẫn chi phối sau nhịp điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, từ cuối phiên sáng, lực cầu bắt đầu cải thiện rõ rệt, đặc biệt tại nhóm ngân hàng, năng lượng và sản xuất.

Dòng tiền chủ động đổ vào các cổ phiếu đầu ngành giúp VN-Index dần nới rộng đà tăng và duy trì sắc xanh cho đến khi đóng cửa.

Thanh khoản cũng có tín hiệu tích cực khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 19.200 tỷ đồng , tăng gần 20% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền đã phần nào quay trở lại sau giai đoạn thận trọng.

Kết phiên, VN-Index tăng 3,28 điểm (+0,2%) lên 1.768,06 điểm; HNX-Index tăng 0,8 điểm (+0,3%) lên 293,44 điểm, trong khi UPCoM-Index nhích 0,06 điểm (+0,1%) lên 126,88 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên mua với 401 mã tăng giá (trong đó có 44 mã tăng trần), 321 mã giảm (gồm 23 mã giảm sàn), còn lại 827 mã đứng giá.

Tại rổ VN30, diễn biến tích cực chiếm ưu thế với 18 mã tăng giá, 2 mã đứng tham chiếu và 10 mã giảm. Nhờ đó, chỉ số VN30 tăng hơn 8 điểm lên 1.911 điểm, đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của thị trường.

VN-Index tăng trở lại và tiếp tục giằng co quanh mốc 1.670 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index duy trì sắc xanh đến từ hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS tăng trần, CTG (+3,7%), BID (+3%), GVR tăng trần, VNM (+5,1%), BSR (+4,6%), VCB (+1,2%), STB (+3,3%), TCB (+1,7%) và BVH (+6,5%).

Nổi bật nhất là cổ phiếu GAS của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) khi bất ngờ trở thành tâm điểm của dòng tiền. Mã này tăng kịch biên độ lên 74.600 đồng/cổ phiếu, đồng thời ghi nhận hơn 2,1 triệu đơn vị được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 155 tỷ đồng - mức cao nhất trong khoảng nửa tháng trở lại đây.

Đà tăng mạnh của GAS diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý II tích cực. Theo đó, PV GAS ghi nhận 43.205 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.443 tỷ đồng , tăng 24% và cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu 142.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 11.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 57% kế hoạch doanh thu và hơn 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm, tạo dư địa thuận lợi để vượt kế hoạch nếu duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong nửa cuối năm.

Theo ban lãnh đạo PV GAS, nửa đầu năm 2026, thị trường năng lượng toàn cầu chịu nhiều biến động khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, ảnh hưởng đến công tác thu xếp nguồn LPG, LNG cũng như hoạt động kinh doanh quốc tế. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số, đồng thời bám sát định hướng phát triển của Petrovietnam và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Chính phủ.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại nhóm bất động sản. Bộ tứ cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC (-1,7%), VHM (-5,3%), VPL (-2,4%) cùng VRE (-1,4%) là những mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index trong phiên. Ngoài ra, chỉ số còn chịu sức ép từ CRV (-4,4%), SHB (-0,9%), SSB (-1%), GEE (-1,2%) và VCK (-0,7%).