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Kinh doanh

Giá vàng thế giới tăng trở lại, tiến sát mốc 4.100 USD

  • Thứ sáu, 26/6/2026 22:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh, tiến sát mốc 4.100 USD/ounce. Dù vậy, tính chung tuần qua, kim loại quý mất khoảng 2,6% giá trị.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng đang tiến sát mốc 4.100 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 26/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng mạnh 62,2 USD lên 4.087,8 USD/ounce, thậm chí có thời điểm lên đến 4.091 USD/ounce. Tương tự, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng tăng 0,35% lên 4.061,4 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, nhìn nhận mức phục hồi hiện tại của giá vàng là "khiêm tốn", sau áp lực bán mạnh hồi đầu tuần. Thực tế khi đó, giá vàng giao ngay đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng. Đến hiện tại, tính chung cả tuần, kim loại quý vẫn mất khoảng 2,6% giá trị.

Giá vàng "lội ngược dòng" từ vùng đáy do đồng USD giảm từ mức đỉnh gần đây, sau khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố vào ngày 25/6. Cụ thể, chỉ số PCE của Mỹ tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến hết tháng 5, đúng như dự báo của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,42%, lên 58,1109 USD/ounce, bạch kim tăng 0,21%, lên 1.604,45 USD/ounce, còn palladium tăng 1,25%, lên 1.199,25 USD/ounce.

Giá vàng trong nước gây bất ngờ

Trong khi giá vàng thế giới suy yếu về vùng 4.000 USD/ounce, mỗi lượng vàng trong nước lại tăng 600.000 đồng sáng nay, kéo giá bán phục hồi lên sát mốc 147 triệu đồng/lượng.

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Anh Nguyễn

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