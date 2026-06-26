Giá vàng trong nước gây bất ngờ

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Giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu tăng, kéo giá hồi phục về sát mốc 147 triệu/lượng. Ảnh: Việt Linh.
Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá vàng miếng của CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã ghi nhận diễn biến hồi phục, hiện tiến sát mốc 147 triệu đồng/lượng sau khi tăng khoảng 600.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Sau điều chỉnh, SJC hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,8 triệu/lượng (mua) và 146,8 triệu/lượng (bán).
Không riêng SJC, đà tăng giá còn ghi nhận tại nhiều thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng… Hiện giá bán ra vàng miếng tại các đơn vị này cũng đã hồi phục về gần 147 triệu đồng/lượng.
Dù bật tăng trong phiên giao dịch sáng nay, tính trong cả tuần này, giá vàng miếng vẫn mất tới 4,5 triệu đồng mỗi lượng. Và người mua vàng cuối tuần trước đến nay đang ghi nhận khoản lỗ 7,5 triệu đồng do phải chịu cả phần lỗ từ khoảng chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC PHỤC HỒI
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
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|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|143.8
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|146.8
Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng đang ghi nhận xu hướng đi lên sau chuỗi phiên lao dốc vừa qua. Theo đó, Công ty SJC sáng nay nâng giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ lên mức 143,7 - 146,7 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so với phiên trước.
PNJ cũng ghi nhận mức tăng tương tự, niêm yết giá mua - bán vàng nhẫn trơn ở 143,7 - 146,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý tăng 700.000 đồng/lượng vàng nhẫn, đưa giá giao dịch lên 143,2 - 146,2 triệu/lượng.
Tại TP.HCM, chuỗi cửa hàng vàng Mi Hồng cũng tăng 700.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn, hiện niêm yết ở mức 144,5 triệu/lượng (mua) và 146,5 triệu đồng/lượng (bán). Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải lần lượt tăng giá vàng nhẫn lên 142,7 - 146,2 triệu/lượng và 142,1 - 146,6 triệu đồng.
Đà phục hồi của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới vẫn suy yếu, đồng thời vừa ghi nhận phiên giao dịch thủng đáy 6 tháng.
Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 25/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay trải qua nhịp tăng 59 USD lên 4.032 USD/ounce, sau khi rớt xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025. Sau đó, kim loại liên tục giằng co trong khoảng 4.000-4.030 USD/ounce và chốt phiên ở 4.026 USD/ounce, tức nhích thêm 27,6 USD. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay đã giảm 13,5 USD về quanh mốc 4.012 USD/ounce.
Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 128 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 19 triệu/lượng.
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