Giá vàng trong nước lại giảm mạnh

Sau một tuần biến động mạnh, giá vàng miếng đã mất tới 5 triệu đồng, khiến người mua cuối tuần trước đến nay chịu khoản lỗ khoảng 8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm sâu khiến người mua vàng lỗ 8 triệu đồng/lượng trong một tuần. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng nay (25/6), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước (24/6).

Cùng giờ sáng, các thương hiệu vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng này về vùng 146 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng ghi nhận những nhịp biến động khó lường trong vòng một tuần qua. Từ mức giá 151 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước, giá mặt hàng này từng lao dốc về vùng 146 triệu đồng trước khi bật tăng lại vùng gần 149 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến nay, giá vàng miếng một lần nữa quay về 146 triệu đồng, cũng là mức thấp nhất trong vòng 1 tuần qua.

Tính chung trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng đã giảm tới 5 triệu đồng/lượng. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán hiện vào khoảng 3 triệu đồng/lượng, những người mua vàng cách đây một tuần đang chịu khoản lỗ 8 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2

Diễn biến giảm sâu cũng ghi nhận với mặt hàng vàng nhẫn trong sáng nay. Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Tập đoàn DOJI và Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng đối với sản phẩm vàng nhẫn tròn. Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI và nhẫn tròn trơn của Phú Quý đều cùng giao dịch ở 143 - 146 triệu/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay giảm gần 1 triệu đồng, còn 141,5 - 146 triệu/lượng. Đáng chú ý tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 lại đi ngược chiều biến động chung của thị trường khi nhích tăng 500.000 đồng lên vùng 143,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng vừa giảm gần 20 USD (-0,5%) xuống còn 3.980 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 19 triệu đồng/lượng.