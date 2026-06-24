Giá vàng thủng mốc 4.100 USD/ounce, dầu tiếp tục giảm sâu

Giá vàng thế giới tiếp tục thủng mốc 4.100 USD và giao dịch quanh 4.085 USD/ounce, khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm qua.

Hiện, giá vàng đang giao dịch quanh 4.085 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 23/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới thủng mốc 4.100 USD /ounce, lao dốc xuống 4.091 USD /ounce. Dù sau đó leo trở lại trên 4.130 USD , đà tăng lại không duy trì được lâu khi kim loại quý một lần nữa giảm mạnh 80,6 USD xuống 4.110 USD /ounce so với giá chốt phiên liền trước.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng chốt phiên giảm 1,3%, xuống 4.149,4 USD /ounce. Hiện, mặt hàng này tiếp tục giảm thêm 23,5 USD xuống quanh 4.085 USD /ounce. Như vậy hơn một tuần qua, giá vàng đã 2 lần rơi thủng mốc 4.100 USD và thậm chí rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025 trong phiên 11/6.

Đà giảm mạnh của giá vàng do đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm qua, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, theo Reuters.

"Hiện tại, vàng và bạc không thực sự tập trung vào diễn biến ở Trung Đông. Tôi cho rằng họ đang chú ý nhiều hơn đến những gì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát tín hiệu trong cuộc họp tuần trước", ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, nhận định.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm mạnh 4,9%, xuống còn 61,98 USD /ounce. Giá bạch kim giảm 1,2%, xuống 1.657,92 USD /ounce, trong khi palladium mất 2,6% còn 1.232,28 USD /ounce.

Ở thị trường dầu thô, giá dầu giảm trong phiên giao dịch cùng ngày, nối dài đà lao dốc của tuần này và dao động gần mức thấp nhất trong 4 tháng qua ở phiên liền trước. Diễn biến này xuất hiện khi nhiều tàu chở dầu, vốn bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư kể từ khi xung đột Iran bùng nổ, sắp được phép di chuyển qua eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đang giao dịch quanh 76,7 USD /thùng (-0,3%), trong khi dầu WTI tại Mỹ giảm 0,4% xuống 73 USD /thùng. Tương tự, hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 37 cent (-0,5%) xuống còn 76,71 USD /thùng. Trong khi đó, dầu WTI giảm 36 cent (0,5%) xuống 72,85 USD /thùng.

Mặt khác, các chỉ số Nasdaq và S&P 500 đã đóng cửa ở mức thấp nhất trong hơn một tuần vào ngày 23/6, khi cổ phiếu ngành bán dẫn giảm mạnh. Nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước làn sóng chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) được tài trợ bằng vốn vay, đồng thời chuẩn bị cho khả năng Fed sẽ theo đuổi lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 47,22 điểm (-0,09%) xuống 51.665,49 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 107,32 điểm (-1,44%) xuống còn 7.365,47 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 579,56 điểm (-2,21%) xuống 25.587,04 điểm.

Về mặt địa chính trị, Mỹ đã miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với Iran trong vòng 60 ngày kể từ 22/6, sau vòng đàm phán đầu tiên trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình mới hình thành.

Trước đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán với quan chức Iran tại Thụy Sĩ đã tạo nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Đồng thời, lưu lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz cũng đang gia tăng trở lại sau thời gian bị gián đoạn.

Hiện, giới đầu tư đang chờ đợi số liệu Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, dự kiến công bố vào thứ Năm, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ.