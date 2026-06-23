Giá vàng thế giới suy yếu, cổ phiếu SpaceX rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới liên tục trồi sụt quanh mốc 4.190-4.200 USD, trước khi quay đầu giảm xuống dưới 4.170 USD/ounce hiện tại. Trong khi giá cổ phiếu SpaceX giảm 16,4%.

Giá vàng thế giới vẫn ngụp lặn dưới vùng 4.200 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 22/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay liên tục trồi sụt quanh 4.190- 4.200 USD /ounce. Tại thời điểm chốt phiên, giá kim loại quý đóng cửa ở mức 4.190,6 USD /ounce, tăng gần 36 USD so với phiên liền trước. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ chốt phiên lại giảm 1%, xuống còn 4.202,7 USD /ounce.

Tuy nhiên, trong phiên đang diễn ra, giá mặt hàng này đã giảm 20 USD xuống 4.171 USD /ounce. Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn cao hơn gần 3% so với vùng đáy thiết lập gần nhất trong phiên 11/6.

Ở các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 65,21 USD /ounce; giá bạch kim tăng 0,3% lên 1.668,43 USD /ounce trong khi palladium giảm 0,1%, còn 1.256,68 USD /ounce.

Ông Ole Hansen, chuyên gia phân tích của Saxo Bank, cho biết giá năng lượng sẽ tiếp tục là động lực quan trọng trong ngắn hạn đối với thị trường kim loại quý. Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán đầy trắc trở đang diễn ra tại Thụy Sĩ giữa Mỹ và Iran vẫn đang hướng tới một thỏa thuận có thể đưa thêm nguồn cung dầu thô ra thị trường, qua đó gây áp lực lên giá dầu và hỗ trợ giá vàng.

Mặt khác, thị trường dầu thô ghi nhận mức tăng nhẹ trong đầu phiên giao dịch ngày 23/6, khi giới đầu tư tỏ ra thận trọng nhưng ngày càng lạc quan về khả năng cuộc xung đột tại Trung Đông đi đến hồi kết, theo Reuters.

Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 0,19% lên 78 USD /thùng, còn dầu WTI tại Mỹ nhích thêm 0,37% lên 74,1 USD /thùng.

Hợp đồng tương lai dầu Brent và dầu WTI giao tháng 8 lần lượt giao dịch ở 78,18 USD /thùng (+0,36%) và 74,19 USD /thùng (+0,45%).

Giá dầu đã giảm trong phiên liền trước sau khi Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép có thời hạn 60 ngày, cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran. Giấy phép này cũng cho phép nhập khẩu dầu thô Iran vào Mỹ và thanh toán bằng đồng USD, đồng thời sẽ hết hiệu lực vào ngày 21/8.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 và Nasdaq khép phiên giảm điểm khi đà suy yếu của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, trong đó có Alphabet, gây áp lực lên thị trường.

Ngoài ra, giới đầu tư tiếp tục đánh giá những diễn biến mới trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Đáng chú ý, trái ngược với 2 chỉ số trên, chỉ số Dow Jones đóng cửa trong sắc xanh nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và công nghiệp.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 148,01 điểm (+0,29%) lên 51.712,71 điểm; S&P 500 giảm 27,79 điểm (-0,37%) xuống 7.472,79 điểm; trong khi Nasdaq Composite giảm 351,33 điểm (-1,32%) xuống 26.166,6 điểm.

Cổ phiếu của SpaceX giảm mạnh 16,4%, ghi nhận mức giảm trong một phiên lớn nhất từ trước đến nay, qua đó gây áp lực đáng kể lên chỉ số Nasdaq Composite. Dù vậy, cổ phiếu này vẫn đang giao dịch cao hơn mức giá IPO là 135 USD /cổ phiếu.

Về tình hình địa chính trị, mới đây, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ đã đạt được "những tiến triển rất lớn", ngay cả khi Iran tuyên bố vào cuối tuần qua rằng họ đã đóng cửa eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định tuyến hàng hải này vẫn chưa bị phong tỏa. Những diễn biến gần đây dường như đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng có thể đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.