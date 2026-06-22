Giá vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng mỗi lượng

Đà tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong sáng 13/6 đã đưa giá vàng miếng SJC hồi phục về mốc gần 149 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước dần hồi phục trong các phiên giao dịch gần đây. Ảnh: Đinh Hà.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra trên thị trường vàng trong nước (22/6), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,7 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng tăng 1,5 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước (20/6).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đều nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng SJC đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Từ vùng đáy quanh 145 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng có thời điểm bứt phá lên gần 152 triệu đồng/lượng trước khi lao dốc về 146 triệu đồng, rồi bật tăng trở lại như hiện nay.

Tính chung trong một tuần gần nhất, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đà tăng này vẫn chưa đủ để bù đắp mức chênh lệch mua - bán mà các doanh nghiệp đang duy trì ở khoảng 3 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa với việc những người mua vàng trong tuần qua vẫn đang thua lỗ nếu bán ra ở thời điểm hiện tại.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC HỒI PHỤC Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.7 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.7

Cùng xu hướng tăng của vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi tăng 1,8-2,3 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Sau điều chỉnh, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC giao dịch ở mức 145,6 - 148,7 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tại 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở 145,6 - 148,6 triệu/lượng; DOJI neo tại 145,7 - 148,7 triệu/lượng; còn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa vàng nhẫn tròn lên mức 145 - 148,5 triệu/lượng.

Trong khi đó, tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn 999 quanh 146,2 - 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng sáng nay chủ yếu nhờ tác động của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục bật tăng gần 40 USD (+1%) lên mức 4.193 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước gần 15 triệu đồng/lượng.