Giá vàng thế giới chưa ngừng giảm

Giá vàng thế giới tiếp tục "bốc hơi" hơn 50 USD và tạm đóng cửa tuần này ở mức 4.156,7 USD/ounce. Đà giảm mạnh trong nửa cuối tuần đã khiến kim loại quý mất hơn 4% giá trị.

Giá vàng thế giới đã thủng mốc 4.200 USD/ounce tuần này. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 19/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm giảm gần 80 USD , lao dốc một mạch từ vùng trên 4.200 USD /ounce xuống gần 4.120 USD /ounce, cũng là vùng giá thấp nhất ghi nhận trong tuần này.

Nhờ nhu cầu bắt đáy của giới đầu tư, giá vàng giao ngay sau đó phục hồi và tạm đóng cửa tuần ở mức 4.156,7 USD /ounce. So với cuối phiên liền trước, mức giá này vẫn thấp hơn gần 54 USD (-1,3%). Còn nếu so với một tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm hơn 3,4% tuần này.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 1,4%, xuống còn 4.186,5 USD /ounce.

Mức giảm hơn 4% ở các phiên giao dịch trong nửa cuối tuần này đã xóa sạch đà tăng trước đó của giá vàng. Đồng thời, kim quý đã giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200) kể từ ngày 5/6.

Đà giảm mạnh của vàng bị ảnh hưởng khi đồng USD đang hướng tới một tuần tăng giá, khiến các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com (thuộc sở hữu của Jefferies), nhận định vàng đang đối mặt với nguy cơ tiếp tục lao dốc sâu hơn và có thể rơi dưới mốc 4.000 USD /ounce, khi kim loại quý này vẫn phải "vật lộn" trong một môi trường đầy thách thức.

Ông cho rằng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài là yếu tố bất lợi đối với các tài sản không sinh lãi như vàng, đồng thời hỗ trợ sức mạnh của đồng USD.

"Diễn biến tiếp theo của giá vàng sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố vào tuần tới, cũng như cách thị trường điều chỉnh kỳ vọng đối với chính sách của Fed", ông Tzabouras nói thêm.

Theo các dự báo được Fed công bố hôm 17/6, 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách hiện cho rằng cần phải nâng lãi suất thêm trong năm nay, dù ngân hàng trung ương vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%.

Về tình hình địa chính trị, các cuộc đàm phán Mỹ - Iran dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ trong ngày 19/6 đã bị hủy bỏ sau khi xung đột bùng phát trở lại ở Lebanon, qua đó làm gia tăng bất ổn về thời điểm nối lại các cuộc thương lượng. Đây được xem là những cuộc đàm phán có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz đối với hoạt động vận tải hàng hải toàn cầu.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Reuters rằng Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, bắt đầu có hiệu lực từ 13h ngày 19/6 (giờ địa phương).

Về triển vọng giá vàng, Goldman Sachs đã hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống 4.900 USD /ounce, từ mức 5.400 USD /ounce trước đó. Ngân hàng này cho biết vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng trong dài hạn, nhưng thận trọng hơn trong ngắn hạn khi rủi ro giảm giá trước mắt đã gia tăng.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,1% xuống 65,11 USD /ounce, bạch kim giảm 1,7% xuống 1.667,14 USD /ounce, trong khi palladium giảm 1,9% xuống 1.254,69 USD /ounce. Cả 3 kim loại này đều đang hướng tới một tuần giảm giá.