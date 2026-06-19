Giá vàng giảm 5 triệu đồng một ngày, đã 'thủng' 147 triệu/lượng

Giá vàng miếng SJC liên tục đi xuống trong ngày giao dịch hôm nay, hiện đã giảm về dưới mốc 147 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn 5 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng trong nước suy yếu trong phiên giao dịch ngày 19/6. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch chiều nay (19/6), giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm mạnh, hiện đã mất thêm khoảng 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối giờ sáng, nâng tổng mức giảm trong ngày lên hơn 5 triệu đồng/lượng.

Hiện Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,7 - 146,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5,1 triệu đồng chiều mua và 4,6 triệu đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên trước.

Đây cũng là mức giá được nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong nước đang áp dụng với mặt hàng vàng miếng như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng.

Ở sản phẩm vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh 3,8-5,1 triệu đồng/lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Cụ thể, Công ty SJC hiện giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết giá 143 - 146,5 triệu/lượng; PNJ giao dịch tại 143,6 - 146,6 triệu/lượng; DOJI ở mức 142,5 - 146,5 triệu/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn ở mức 142 - 146,5 triệu đồng/lượng.

So với đầu giờ sáng, giá vàng nhẫn cũng đã giảm thêm hơn 1 triệu đồng mỗi lượng vào phiên chiều.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7

Sáng nay (19/6), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 4 triệu đồng ở chiều mua và giảm 3,5 triệu đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên liền trước (18/6). Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý đây là phiên giảm giá sâu nhất của vàng miếng trong hơn một tuần qua. Trước đó, mặt hàng này đã trải qua 7 phiên giao dịch tăng giá liên tiếp, với tổng mức tăng lên tới hơn 15 triệu đồng/lượng.

Đà tăng liên tiếp kể trên bỗng hụt lại do gặp phiên giao dịch giảm sâu của hôm nay. Tính chung những người mua vàng miếng từ mức đáy 136 triệu đồng/lượng một tuần trước tới nay vẫn lãi gần 10 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, với đa số người mua vàng từ đầu năm đến nay, vùng giá hiện tại vẫn chưa thể giúp họ hòa vốn.

Đối với vàng nhẫn, biên độ giảm giá cũng tương tự vàng miếng trong sáng nay. Hiện nhẫn tròn của Công ty SJC niêm yết tại 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Phú Quý, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng.

Riêng giá vàng nhẫn 999 của Công ty Mi Hồng lại ghi nhận mức giảm nhẹ hơn chỉ 200.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán để lùi xuống vùng 144,8 - 146,5 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước giảm sâu chủ yếu do chịu áp lực từ sự suy yếu của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay giảm tiếp gần 30 USD (-0,64%) so với giá đóng cửa của phiên liền trước, xuống còn 4.181 USD /ounce.

Nếu quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện rơi vào khoảng 133,3 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước 15,5 triệu đồng/lượng.