Giá dầu giảm, vàng phục hồi sau cú sụt mạnh

Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng xuống 4.218 USD/ounce, nhưng sau đó đã tăng trở lại trên 4.280 USD/ounce chỉ trong vài giờ, trong khi giá dầu giảm xuống dưới mốc 80 USD/thùng.

Giá vàng thế giới đang đảo chiều tăng trở lại. Ảnh: Reuters.

Sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới có thời điểm rơi thẳng đứng từ 4.381 USD /ounce xuống 4.218 USD /ounce, tức mất hơn 160 USD chỉ trong vài giờ. Kim loại quý đóng cửa ở mức 4.255,9 - thấp hơn 74,7 USD so với giá chốt phiên liền trước. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ chốt phiên tăng 0,6%, lên 4.381,4 USD /ounce.

Tuy nhiên, bước sang phiên giao dịch mới ngày 18/6 đang diễn ra, mặt hàng này đã đảo chiều tăng trở lại 25,7 USD , lên vùng giá 4.281 USD /ounce, tức phục hồi khoảng 1,5% từ vùng đáy thiết lập trước đó.

Tuần trước, giá vàng giao ngay đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tháng khi lo ngại lạm phát do xung đột Iran gây ra làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất.

Việc giá vàng rơi thẳng đứng liên quan đến đồng USD tiếp tục tăng giá sau cuộc họp khiến vàng, được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giảm 1,1% xuống 69,41 USD /ounce, bạch kim giảm 2% xuống 1.768,03 USD /ounce, còn palladium giảm 1,1% xuống 1.336,91 USD /ounce.

Đối với thị trường dầu thô, giá dầu WTI của Mỹ giảm xuống dưới mốc 76 USD /thùng, trong khi dầu Brent đóng cửa dưới ngưỡng 80 USD /thùng. Ngược lại, hợp đồng tương lai dầu WTI của Mỹ lại tăng 74 cent (+0,97%) lên 76,79 USD /thùng, còn dầu Brent tăng 59 cent (+0,75%) lên 79,55 USD /thùng.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ lao dốc khi nhà đầu tư đặt cược Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm hơn 1% trong phiên giao dịch mới nhất.

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 507,12 điểm (-0,98%), xuống còn 51.492,55 điểm, qua đó chấm dứt chuỗi 2 phiên liên tiếp lập đỉnh lịch sử. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 91,25 điểm (-1,21%) xuống 7.420,10 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 354,69 điểm (-1,34%) xuống 26.021,66 điểm.

Sau cuộc họp Fed, cả 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500 đều đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm dịch vụ truyền thông giảm mạnh nhất, mất khoảng 3%. Trong khi đó, nhóm công nghiệp có diễn biến tích cực nhất nhưng vẫn giảm nhẹ 0,1%.

Diễn biến trên cho thấy thị trường đang dần chuyển từ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất sang lo ngại về khả năng thắt chặt chính sách trở lại, đặc biệt khi lạm phát vẫn ở mức cao và ban lãnh đạo mới của Fed phát đi thông điệp cứng rắn hơn đáng kể so với giai đoạn trước, theo Reuters.

Fed giữ nguyên lãi suất như dự kiến, nhưng các dự báo kinh tế hàng quý mới công bố cho thấy 9 quan chức Fed kỳ vọng sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm 2026 nhằm đối phó với áp lực lạm phát gia tăng. Đồng thời, thông cáo chính sách cũng loại bỏ ngôn từ trước đây từng hàm ý khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trước cuộc họp, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5%-3,75% bởi các nhà hoạch định chính sách đang phải đối mặt với áp lực lạm phát phát sinh từ đợt tăng giá dầu do cuộc chiến với Iran gây ra.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, sau khi cuộc họp diễn ra, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn của Mỹ cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất ngay từ tháng 9 hiện đã cao hơn khả năng giữ nguyên lãi suất. Trong khi đó, xác suất ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất đến cuối năm chỉ còn khoảng 13%, giảm mạnh so với mức 40% của ngày trước đó.

Về tình hình địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận đạt được trong tuần này với Iran vẫn chưa phải là cuối cùng, đồng thời cảnh báo ông có thể nối lại chiến dịch không kích nếu không hài lòng với kết quả thực hiện thỏa thuận.