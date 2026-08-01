Vì sao các 'ông lớn' tư vấn bất động sản hạng sang chọn Việt Nam?

Nguồn cung bất động sản hạng sang mở rộng, cùng tốc độ gia tăng của giới siêu giàu, đang đưa Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều thương hiệu tư vấn bất động sản quốc tế.

Sotheby's International Realty vừa chính thức công bố hiện diện tại Việt Nam thông qua Vietnam Sotheby's International Realty, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của mạng lưới này tại châu Á.

Vietnam Sotheby's International Realty là đối tác nhượng quyền của Sotheby's International Realty tại Việt Nam, đặt trụ sở tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM). Doanh nghiệp do bà Chloe Đặng giữ vai trò đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc.

Được thành lập năm 1976 trên nền tảng thương hiệu của Sotheby's - nhà đấu giá nghệ thuật và hàng xa xỉ có lịch sử từ năm 1744, Sotheby's International Realty hiện là một trong những mạng lưới môi giới và tư vấn bất động sản hạng sang lớn nhất thế giới, với hơn 26.100 chuyên viên tư vấn tại hơn 1.100 văn phòng ở 86 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo doanh nghiệp, tổng giá trị giao dịch toàn cầu của mạng lưới trong năm 2025 đạt 182,4 tỷ USD , tăng gần 16% so với năm trước.

Sotheby's International Realty vừa chính thức công bố hiện diện tại Việt Nam thông qua Vietnam Sotheby's International Realty. Ảnh: Vietnam Sotheby's International Realty.

Việc Sotheby's International Realty gia nhập Việt Nam không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, đầu năm 2024, thị trường cũng đón Savills The Private Office và Christie's International Real Estate - hai thương hiệu chuyên cung cấp dịch vụ bất động sản và quản lý tài sản dành cho nhóm khách hàng giàu và siêu giàu. Sự hiện diện liên tiếp của các tên tuổi quốc tế cho thấy Việt Nam đang dần trở thành điểm đến mới của phân khúc bất động sản hạng sang trong khu vực.

Theo bà Chloe Đặng, doanh nghiệp ghi nhận nhu cầu đang gia tăng theo cả hai chiều. Ngày càng nhiều khách hàng Việt Nam quan tâm đến bất động sản ở nước ngoài, trong khi khách hàng quốc tế cũng dành sự chú ý lớn hơn tới phân khúc nhà ở hạng sang tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Sotheby's International Realty đặt mục tiêu phát triển hoạt động tư vấn và đại diện bất động sản nhà ở hạng sang tại Việt Nam, đồng thời kết nối khách hàng trong nước với các cơ hội đầu tư quốc tế và đưa các dự án trong nước tiếp cận mạng lưới khách hàng toàn cầu.

Ngày càng nhiều bất động sản hạng sang

Sự xuất hiện của các thương hiệu quốc tế diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản hạng sang Việt Nam ngày càng mở rộng về nguồn cung. Không chỉ xuất hiện thêm nhiều dự án mang thương hiệu quốc tế (branded residences), thị trường cũng ghi nhận sự gia tăng của các sản phẩm được định vị ở phân khúc cao cấp và siêu sang.

Cụ thể, tại TP.HCM, Grand Marina, Saigon được xem là dự án branded residences nổi bật mang thương hiệu Marriott và JW Marriott. Dự án nằm trên quỹ đất "vàng" hiếm hoi ở trung tâm thành phố và được xem là một trong những tổ hợp căn hộ siêu sang lớn nhất thị trường hiện nay, với giá chuyển nhượng phổ biến khoảng 400-500 triệu đồng/m2.

Tổ hợp dự án Grand Marina, Saigon của Masterise Homes ở phường Sài Gòn, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ở khu đông TP.HCM, Masterise Homes hợp tác với Elie Saab phát triển khu dinh thự hàng hiệu The Rivus trong Vinhomes Grand Park, có giá chuyển nhượng khoảng 170- 190 tỷ đồng mỗi căn.

Trong khi đó, Đà Nẵng có Nobu Residences Đà Nẵng - tổ hợp khách sạn và căn hộ mang thương hiệu Nobu đầu tiên tại Đông Nam Á.

Không chỉ các dự án mang thương hiệu quốc tế, thị trường cũng chứng kiến ngày càng nhiều dự án được định vị ở phân khúc hạng sang. Như ở Đà Lạt, Haus Đà Lạt phát triển mô hình căn hộ hạng sang kết hợp nghỉ dưỡng với số lượng giới hạn.

Theo Knight Frank, ngoài Hà Nội và TP.HCM, Quảng Yên, Nha Trang và Phú Quốc sẽ là những thị trường bất động sản hạng sang thế hệ mới của Việt Nam nhờ hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng quy mô lớn, tăng trưởng du lịch và mức độ nhận diện quốc tế ngày càng cao.

Chính ông Philip White, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Sotheby's International Realty cũng nhìn nhận thị trường bất động sản nhà ở hạng sang tại Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn mới nổi sang một điểm đến thu hút đầu tư quốc tế.

Theo ông, sự gia tăng tài sản trong nước, đầu tư mạnh vào hạ tầng cùng mức độ nhận diện ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế đang tạo nền tảng cho sự phát triển của phân khúc này. Bên cạnh đó, lợi thế kết hợp giữa các đô thị phát triển, những khu vực giàu giá trị văn hóa và các điểm đến nghỉ dưỡng ven biển cũng giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong mắt giới đầu tư.

Giới siêu giàu gia tăng

Một trong những lý do quan trọng khiến các thương hiệu tư vấn quốc tế lựa chọn Việt Nam còn đến từ triển vọng tăng trưởng của tầng lớp siêu giàu.

Theo The Wealth Report 2026 của Knight Frank, Việt Nam được dự báo là một trong 5 quốc gia có tốc độ gia tăng số lượng cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 2026-2031, với mức tăng dự kiến 59%. Mức tăng trưởng này đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ gia tăng giới siêu giàu nhanh nhất toàn cầu, bên cạnh Indonesia, Arab Saudi, Ba Lan và Australia.

Số lượng cá nhân siêu giàu tại Việt Nam được ước tính tăng từ 1.233 người lên gần 2.000 người sau 5 năm. Theo Knight Frank, đà tăng trưởng tài sản được thúc đẩy bởi cơ cấu dân số trẻ, các cải cách kinh tế, quá trình hội nhập ngày càng sâu với thị trường vốn quốc tế cùng sự phát triển của các ngành hàng xa xỉ và các kênh đầu tư mới.

Song song đó, hành vi tiêu dùng của nhóm khách hàng giàu cũng thay đổi. Thay vì ưu tiên các tài sản mang tính phô trương, họ ngày càng chú trọng khả năng lưu giữ giá trị, tính độc bản, trải nghiệm cá nhân hóa và chất lượng vận hành. Đồng hồ xa xỉ, thời trang cao cấp, du thuyền, máy bay tư nhân và bất động sản hàng hiệu đang trở thành những tài sản được quan tâm nhiều hơn.

Đây cũng là nhóm khách hàng mà Sotheby's International Realty, Christie's International Real Estate hay Savills The Private Office hướng tới khi mở rộng hiện diện tại Việt Nam.

Không chỉ mang đến thêm các dịch vụ tư vấn và kết nối đầu tư, sự hiện diện của những mạng lưới bất động sản hạng sang toàn cầu còn được kỳ vọng mở rộng tệp khách hàng cho thị trường Việt Nam. Thông qua hệ thống khách hàng và đối tác quốc tế đã được xây dựng nhiều năm, các thương hiệu này có thể đưa các dự án hạng sang trong nước tiếp cận nhóm nhà đầu tư và cá nhân sở hữu tài sản lớn trên toàn cầu, thay vì chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cầu nội địa.

Khi ngày càng nhiều khách hàng giàu và siêu giàu lựa chọn sở hữu bất động sản tại Việt Nam, nhu cầu đối với các dịch vụ cao cấp như nghỉ dưỡng, khách sạn, bán lẻ hàng hiệu, quản lý tài sản hay tài chính cũng có thể gia tăng. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái dịch vụ cao cấp mà còn nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với dòng vốn và cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.